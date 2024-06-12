Опубликован первый трейлер «Паддингтона в Перу»

Паддингтон возвращается! Компания StudiocanalUK опубликовала трейлер нового фильма с полюбившимся всем медведем.

© Кадр из трейлера фильма "Паддингтон в Перу"

Мировая премьера третьей части франшизы, которая выйдет спустя почти семь лет после второй, запланирована на 8 ноября 2024 года.

Синопсис следующий: Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тетю Люси, которая проживает в Доме медведей-пенсионеров. Их ждет захватывающее путешествие через тропические леса Амазонки.

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В триквеле появятся Оливия Колман ("Отец", "Кошачьи миры Луиса Уэйна", "Фаворитка") и Антонио Бандерас ("Интервью с вампиром", "Филадельфия", "Четыре комнаты").

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