Креативный директор Pixar боится за будущее мультфильмов студии

Если «Головоломка 2» не станет хитом, Pixar придется сокращать бюджеты новых мультфильмов
Pixar возлагает большие надежды на «Головоломку 2» и ждет от нее хороших кассовых сборов. Но если картина не продемонстрирует успеха в прокате, студия переосмыслит подходы к созданию мультфильмов, их бюджетов и общего ведения бизнеса. Об этом рассказал креативный директор Pixar Пит Доктер, режиссировавший первую часть.
«Я не могу представить себе лучшего шанса на большую кассу, чем этот. Это известный фильм, персонажи, которые что-то значат для людей, очень смешной актерский состав. И, надеюсь, внутри есть что-то содержательное. Так что, если фильм не принесет успеха, думаю, это будет означать, что нам придется еще более радикально задуматься о том, как мы ведем бизнес. До сих пор Pixar строила бизнес на довольно больших бюджетах. Это позволяет нам совершать множество ошибок и рисковать, а если что-то не получается, мы можем вернуться и все исправить», – сказал Доктер в интервью Time.
Pixar известна своим подходом к созданию контента с помощью частых мозговых штурмов, в которых участвуют все сотрудники копании, включая не творческий обслуживающий персонал. Часто, озвученные идеи признаются более подходящими, чем первоначальные и тогда некоторые готовые материалы приходится переделывать.
«Если вы действительно хотите сделать дешево, вы придумываете идею и реализуете ее. Но если вы хотите сделать его хорошо, то придется внести массу изменений и итераций. Это то, что мы могли делать до сих пор. Если кассовые сборы этого не оправдают, если экономика не поддержит это, мы просто вынуждены будем произвести гигантские сдвиги», – сказал топ-менеджер студии.
В мае стало известно, что Pixar сокращает 14% персонала (175 сотрудников). По словам Доктера, также были урезаны некоторые бюджеты на фильмы и сокращены сроки их производства.
2024 год демонстрирует общее падение кассовых сборов. Большие проекты, хотя имеют положительные отзывы, проваливаются один за другим. Из-за этого они достаточно быстро оказываются на стриминговых платформах. У «Головоломки 2» ожидается удлиненный 100-дневный театральный прокат.
«Именно столько времени у нас было на «Элементарно». Когда фильм вышел, мы все сказали: "О нет, он открылся не так, как мы рассчитывали!". Но со временем он набрал обороты. Я не знаю, то ли маркетинг был неправильным, то ли предложений было слишком много, или людям показалось, что это неинтересно. Но сарафанное радио заставило людей прийти в кино. Я думаю, этого бы не произошло, если бы мы вышли на Disney+ через три недели после старта», – отметил Доктер.
«Элементарно» в итоге собрал $495 млн, что больше, чем можно было предположить, но меньше ожидаемых результатов. Общемировые сборы первой «Головоломки» составили $858,8 млн.
Бюджет «Головоломки 2» не называется, но оценивается аналитиками в $200 млн. При благоприятном исходе мультфильм должен возглавить домашний прокат со стартовыми $90 млн, что примерно на уровне первой части.
Премьера сиквела состоится 14 июня.