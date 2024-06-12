Креативный директор Pixar боится за будущее мультфильмов студии

Pixar возлагает большие надежды на «Головоломку 2» и ждет от нее хороших кассовых сборов. Но если картина не продемонстрирует успеха в прокате, студия переосмыслит подходы к созданию мультфильмов, их бюджетов и общего ведения бизнеса. Об этом рассказал креативный директор Pixar Пит Доктер, режиссировавший первую часть.

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«Я не могу представить себе лучшего шанса на большую кассу, чем этот. Это известный фильм, персонажи, которые что-то значат для людей, очень смешной актерский состав. И, надеюсь, внутри есть что-то содержательное. Так что, если фильм не принесет успеха, думаю, это будет означать, что нам придется еще более радикально задуматься о том, как мы ведем бизнес. До сих пор Pixar строила бизнес на довольно больших бюджетах. Это позволяет нам совершать множество ошибок и рисковать, а если что-то не получается, мы можем вернуться и все исправить», – сказал Доктер в интервью Time.



Pixar известна своим подходом к созданию контента с помощью частых мозговых штурмов, в которых участвуют все сотрудники копании, включая не творческий обслуживающий персонал. Часто, озвученные идеи признаются более подходящими, чем первоначальные и тогда некоторые готовые материалы приходится переделывать.

«Если вы действительно хотите сделать дешево, вы придумываете идею и реализуете ее. Но если вы хотите сделать его хорошо, то придется внести массу изменений и итераций. Это то, что мы могли делать до сих пор. Если кассовые сборы этого не оправдают, если экономика не поддержит это, мы просто вынуждены будем произвести гигантские сдвиги», – сказал топ-менеджер студии.



В мае стало известно, что Pixar сокращает 14% персонала (175 сотрудников). По словам Доктера, также были урезаны некоторые бюджеты на фильмы и сокращены сроки их производства.

2024 год демонстрирует общее падение кассовых сборов. Большие проекты, хотя имеют положительные отзывы, проваливаются один за другим. Из-за этого они достаточно быстро оказываются на стриминговых платформах. У «Головоломки 2» ожидается удлиненный 100-дневный театральный прокат.

«Именно столько времени у нас было на «Элементарно». Когда фильм вышел, мы все сказали: "О нет, он открылся не так, как мы рассчитывали!". Но со временем он набрал обороты. Я не знаю, то ли маркетинг был неправильным, то ли предложений было слишком много, или людям показалось, что это неинтересно. Но сарафанное радио заставило людей прийти в кино. Я думаю, этого бы не произошло, если бы мы вышли на Disney+ через три недели после старта», – отметил Доктер.



«Элементарно» в итоге собрал $495 млн, что больше, чем можно было предположить, но меньше ожидаемых результатов. Общемировые сборы первой «Головоломки» составили $858,8 млн.

Бюджет «Головоломки 2» не называется, но оценивается аналитиками в $200 млн. При благоприятном исходе мультфильм должен возглавить домашний прокат со стартовыми $90 млн, что примерно на уровне первой части.

Премьера сиквела состоится 14 июня.