Вышел дублированный трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3». Поскольку лента выходит в России официально, то к озвучке медвежонка вернулся официальный голос персонажа в лице Александра Олешко.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат StudioCanal.

По сюжету новой ленты Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Паддингтон и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Роли второго плана исполнили Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Оливия Колман и Антонио Бандерас. Режиссёром выступил Дагал Уилсон, а продюсерами — Рози Элисон и Дэвид Хеймэн.

Премьера картины «Приключения Паддингтона 3» в кинотеатрах России состоится 28 ноября.