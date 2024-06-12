93-летняя бабушка несет возмездие в трейлере боевика «Тельма»

Снял фильм актер Джош Марголин, это его дебют как постановщика. В главной роли - Джун Скуибб, номинант премии "Оскар", 94-летняя американская актриса.

© Российская Газета

Ее экранной героине, Тельме, по сюжету на год меньше. Тельма лишается из-за телефонного афериста 10 000 долларов, но не спускает это мошенникам с рук, а в компании своего возрастного друга выходит на тропу нанесения возмездия.

Премьера проекта состоялась зимой на "Сандэнсе". Американский релиз - 21 июня.