Расписание выхода серий сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом

12 июня состоялась премьера двух первых эпизодов детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Шоу рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

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Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV+. Каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю — премьера последнего состоится 26 июля. Всего в проект войдёт восемь серий.

Расписание выхода сериала «Презумпция невиновности» в России

1-я серия — 12 июня

2-я серия — 12 июня

3-я серия — 19 июня

4-я серия — 26 июня

5-я серия — 3 июля

6-я серия — 10 июля

7-я серия — 17 июля

8-я серия — 24 июля