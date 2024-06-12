Расписание выхода серий сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом
12 июня состоялась премьера двух первых эпизодов детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Шоу рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.
Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV+. Каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю — премьера последнего состоится 26 июля. Всего в проект войдёт восемь серий.
Расписание выхода сериала «Презумпция невиновности» в России
1-я серия — 12 июня
2-я серия — 12 июня
3-я серия — 19 июня
4-я серия — 26 июня
5-я серия — 3 июля
6-я серия — 10 июля
7-я серия — 17 июля
8-я серия — 24 июля