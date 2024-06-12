Презентован короткометражный фильм «Вспомнить»

В День России на сайте «Таврида.АРТ» презентовали короткометражный фильм «Вспомнить». Он был снят в ходе образовательных программ Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодежи»). Как рассказали изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе оргкомитета, творческие команды сняли свои короткометражки на майских программах «Молодежное творческое сообщество профессионалов в сфере кино «МОСТ» и «Молодежное творческое сообщество сценаристов и драматургов».

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В командной работе участвовали сценаристы, режиссеры, продюсеры, режиссеры монтажа, звукорежиссеры, операторы и другие специалисты. Результат — трехминутные сюжеты, раскрывающие тему Года Семьи и семейных ценностей. Одна из ярких короткометражек — фильм «Вспомнить» о сохранении и передаче семейных воспоминаний. Главный герой, отец семейства, потерял память, но его близкие хранят дорогие моменты их совместной жизни. Посмотреть фильм можно по ссылке.

В источнике отметили, что академия творческих индустрий «Меганом» является новой образовательной средой для молодых представителей культуры, искусства и творчества, ядром арт-кластера «Таврида». Специалисты расширяют знания и компетенции под наставничеством признанных лидеров.