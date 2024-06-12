Стал известен актерский состав фильма «Соперниках Амзии Кинга»

Мэттью Макконахи исполнил главную роль в фильме «Соперники Амзии Кинга» (The Rivals of Amziah King) режиссера и сценариста Эндрю Паттерсона («Бескрайная ночь»). Съемки уже завершились, и студия Black Bear объявила полный каст проекта. В него вошли Курт Рассел, Коул Спроус («Лиза Франкенштейн»), Оуэн Тиг («Планета обезьян: Новое царство»), Скотт Шеперд («Убийцы цветочной луны»), Роб Морган («Ферма «Мадбаунд»), Тони Револори («Человек-паук: Возвращение домой»), Джейк Хоровиц («Взаперти») и 20-летняя дебютантка Анджелина Лукингласс.

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Как сообщает Deadline, сюжет «Соперников» держится в секрете, хотя проект описывается как криминальный триллер, действие которого происходит на фоне сельской жизни Оклахомы.