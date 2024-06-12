Россия и Турция обменялись киноремейками: «Сын богача» и «Постучись в мою дверь»

Известно, что турецкая адаптация российского «Холопа» будет называться «Сын богача».

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В последнее время Россия и Турция стали снимать адаптации кино и сериалов друг друга. При этом, как показала российская практика, ремейки не всегда получаются удачными, в том числе из-за ментальных различий героев-аналогов с оригиналами. Интересно, получится ли на этот раз у турецких актеров и режиссеров адаптировать российских персонажей холопов и крестьян под себя.

Турецкий холоп

В конце июня стартуют съемки турецкого ремейка знаменитой российской комедии «Холоп». Издание News.ru сообщило, что актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Балата в нашумевшем сериале «Постучись в мою дверь», уже начал подготовку к главной роли. Известно, что турецкий «Холоп» будет называться «Сын богача». Режиссером ленты выступит Онур Юнлю, снявший «Лейлу и Меджнуна».

В зарубежной адаптации российской комедии также сыграют Ахмет Мюмтаз Тайлан, Гювен Кырач, Эркан Колчак Кестендил и Джемаль Хюнал. При этом, по данным портала theGirl, актриса на главную женскую роль еще не определена. Съемки картины состоятся в тех же локациях, что и сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Продакшном картины займутся турецкая кинокомпания Kunay Film и российская Yellow, Black and White, создавшая оригинального «Холопа».

Сам российско-сербский актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в двух частях российских комедий про холопа, считает, что съемки зарубежных адаптаций свидетельствуют о высоком уровне качества российского кино.

«Я знаю, что в Монголии снимают, что во Франции снимают, в Турции. Это отлично, это говорит о том, что мы не только снимаем хорошее кино, но мы делаем еще и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими», - заявил он в интервью ТАСС.



Киновселенная «Холопа» стала очень популярна в России. Появившись на экранах в конце 2019 года, первый фильм собрал 2,9 млрд рублей, став одной из самых кассовых российских картин в истории отечественного проката. При этом сборы продолжения фильма, который зрители увидели в начале 2024 года, превысили 3,9 млрд рублей, что стало вторым рекордным показателем в истории российского проката. Возможно, поэтому в Турции тоже решили замахнуться на подобный проект.

В российской индустрии кино уже даже заговорили об очередном продолжении «Холопа», которое должно выйти в прокат в начале 2025 года. Один из продюсеров второго фильма кинофраншизы Виталий Шляппо в беседе с НСН подтвердил, что зрителей ждет новая часть фильма.

«Указанная дата премьеры актуальна, выход фильма действительно запланирован на 23 января 2025 года. Над продолжением абсолютно точно будет работать та же команда, но пока проект в начале разработки и все подробности будут известны позже», - сказал он.



В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) считает, что зрители все равно пойдут на очередного «Холопа», так как «бренд решает все».

«Два собрали, и третий соберет. Концепция, видимо, зашла людям. Очень сложно что-то советовать, чтобы третья часть франшизы не стала самоповтором, так как нащупанная тема нравится зрителям. Стандартное правило сиквела: повторять, но с большим масштабом. Чтобы продолжение стало лучше оригинала, надо иметь невообразимый талант», - заметил он в беседе с НСН.



При этом кинокритик Давид Шнейдеров считает, что рекордные сборы «Холопа-2» связаны с отсутствием достойных конкурентов.

«В кинотеатрах тогда шли два с половиной фильма: "Холоп-2" и "Бременские музыканты". Смотреть было больше нечего. Все остальные фильмы сняли, чтобы во всех кинотеатрах запустить эти две картины на все сеансы, так что их успех неудивителен. Такая политика кинотеатров — это своеобразный выстрел в голову. Приличного кино в прокате не было, поэтому такие сборы. "Холоп" — это продюсерская история. Выстрелил первый фильм, так зачем мучиться, изобретая что-то новое», - добавил он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



Дверь скрипучая

В то же время в России уже занимались адаптацией турецкого сериала. Так, 13 мая 2024 года состоялась премьера ремейка знаменитого турецкого сериала «Постучись в мою дверь» на телеканале ТНТ. До этого картина была доступна на онлайн-платформах. Российская версия получила название «Постучись в мою дверь в Москве». Главные роли в ней исполнили Лиана Гриба и Никита Волков, а режиссером сериала выступил Всеволод Аравин.

Сюжет российской адаптации был похож на оригинал, однако зрители почти сразу раскритиковали ремейк за отсутствие «должной романтической атмосферы и пресловутой химии между героями». Вероятнее всего, о продолжении ремейка говорить не придется.

Оценка сериала на Кинопоиске составляет всего 5,1 из 10. К тому же изначально планировалось, что он выйдет в эфире ТНТ в прайм-тайм в 21:00, однако позже руководство канала перенесло его на предпрайм на 17:00, а потом вообще на 8:00 часов утра. Это не может не говорить о низких рейтингах проекта.

В связи с этим кинокритик Александр Шпагин в беседе с НСН объяснил, что сериал «Постучись в мою дверь в Москве» провалился из-за неудачной попытки воссоздать другую ментальность.

«Любые адаптации чужой ментальности на нашу почву очень опасны. Ладно еще, если это американская или европейская действительность, она на нашу еще хоть как-то похожа, а Турция — это все-таки совсем другая культура. Их сериалы могут быть близки турецкой публике, но совершенно неприемлемы для нашей почвы, если их переносить втупую... А не втупую их переносить тоже невозможно. Если аккуратно переносить турецкие сериалы на нашу почву, то это мучительная работа, гораздо проще придумать свой собственный сериал, тем более, что это очень просто», – отметил он.



В свою очередь редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в эфире НСН указал на ошибку создателей ремейка, решивших снимать сразу 60 серий, не прощупав почву.

«Я думаю, изначально было ошибкой делать сразу 60 серий. Стоило снять первые 10 серий и посмотреть, как это зайдет зрителю. Россия не в первый раз адаптирует иностранные сериалы. Были и "Моя прекрасная няня", и "Счастливы вместе". Это вполне себе распространенная практика. Сейчас в принципе есть мировая тенденция цепляться за знакомые названия. Этот проект, видимо, не настолько качественный, как оригинал. Не смог удержать зрителей, вот и все», - заметил он.



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