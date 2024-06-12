Опубликован трейлер финального сезона «Викингов: Вальхаллы»

Компания Netflix опубликовала трейлер долгожданного финального сезона "Викингов: Вальхаллы".

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Синопсис следующий: в поисках нового дома героям предстоит отправиться дальше, чем когда-либо. Но перед покорением новых горизонтов им придется вернуться туда, где все началось, для участия в последней битве.

Новые эпизоды можно будет посмотреть на платформе с 11 июля 2024 года.

Главные роли в исторической драме исполнили Дэвид Оукс, Сэм Корлетт, Лео Сутер, Фрида Густавссон и другие актеры.

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