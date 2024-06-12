«Иванушки International» дали интервью после просмотра фильма «Тур с Иванушками»

Солисты легендарной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко побывали на закрытом показе романтической комедии «Тур с Иванушками», в которой сыграли самих себя.

© Кадр из трейлера фильма "Тур с Иванушками"

И хотя фильм не документальный, артисты в нем выступают, как главная завязка сюжета, это кино погружает в атмосферу «Иванушкомании» — эмоции героев зашкаливают, зрителей — тоже.

«Уверен, что когда вы посмотрите «Тур с Иванушками», выйдете с такими светлыми лицами, и, возможно, тоже всплакнете», — сказал на закрытом показе исполнитель одной из ролей Роман Курцын.



Песни «Иванушек» тоже стали героями фильма и зазвучали по-новому.

«Впервые посмотрели всей группой наше летнее кино! Испытали полный спектр эмоций – от улыбок до слёз. Это очень круто, особенно, как «Тополиный пух» исполнил Кубанский хор, как девчонки «Куклу» спели под гитару… А то, что происходит в фильме, соответствовало текстам наших песен! Попадание 100%!», — поделился эмоциями Андрей Григорьев-Апполонов после просмотра.



«Тур с Иванушками» рассказывает о приключениях трех подруг детства, которые решили осуществить свою давнюю мечту: встретиться с группой «Иванушки International». Они отправляются на машине в путешествие на Юг, где их кумиры совершают свой традиционный летний тур по курортным городам. Подруг играют Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Дочь героини Агаты Муцениеце, которую мама вынуждена взять с собой в авантюрное путешествие, играет юная Александрина Олексюк. Конечно, в фильме есть любовная линия, и это очень трогательно.

«Знаете, этот фильм, в хорошем смысле, «выжал» слезы. Я как минимум три раза всплакнул, ребята, видел, со мной рядом сидели — Андрей, Кирилл, — тоже», — признался на закрытом показе Кирилл Туриченко.



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Группе «Иванушки International» в следующем году исполнится 30 лет. Артисты уже обсуждают большой тур по городам, а первые зрители картины тут же попросили повторить тур из фильма. Также скоро будет выпущен сериал — уже биографический, о жизни легендарного коллектива. Тут-то мы увидим все безумные истории, которые сопровождали кумиров нескольких поколений на гастролях, концертах, и не только.

Ну а «Тур с Иванушками» уже скоро выходит на большие экраны: прослезиться, посмеяться, кому-то вернуться в детство, и, безусловно, всем зарядиться атмосферным сюжетом романтической комедии можно будет с 20 июня.