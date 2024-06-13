По «Времени приключений» выпустят фильм и два мультсериала

По данным издания Variety, культовый мультсериал «Время приключений» получит новые проекты. Одним из них станет полнометражный фильм, а ещё по франшизе выпустят два мультсериала.

© Кадр из мультсериала «Время приключений»

Про фильм известно мало. Его аниматорами выступят настоящие ветераны «Времени приключений», включая Ребекка Шугар, создавшую «Вселенную Стивена», а также Патрика МакХейла и создателя проекта Адама Муто.

Первый мультсериал получил название “Время приключений: Побочные квесты”. Он уже получил добро на производство. Шоу перенесёт зрителей во времена, когда Финн был ребёнком, мечтающим об эпических квестах и битвах с монстрами со своим лучшим другом, Псом Джейком.

Второй мультсериал расскажет про приключения игровой приставки главных героев, БиМо.

У обоих проектов пока нет даты выхода.