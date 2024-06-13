Фильм «Блэйд» лишился очередного режиссера

Издание The Wrap сообщило, что Ян Деманж больше не числится режиссёром фильма «Блэйд». Сейчас у проекта временно нет постановщика.

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По данным издания, расставание с режиссёром произошло некоторое время назад и было полностью дружеским. Деманж, наиболее известный по сериалам «Страна Лавкрафта» и «Хороший мальчик», был вторым режиссёром, покинувшим проект после замены Бассама Тарика.

Кто выступит новым режиссёром картины, не сообщается.

«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук вампира начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому у него есть сверхчеловеческие способности и различные навыки. В ленте должны рассказать о том, как он противостоит вампирам и пытается сам не стать монстром.