Глава HBO объяснил, где развернется третий сезон «Эйфории»

Глава HBO Блойс: третий сезон «Эйфории» развернется не в школе
Стали известны детали сюжета третьего сезона сериала HBO «Эйфория». Их в беседе с Variety раскрыл глава медиахолдинга Кейси Блойс.
По словам Блойса, шоураннер и сценарист проекта Сэм Левинсон в данный момент пишет сценарий, но сюжет будет разворачиваться уже не в средней школе Ист-Хайленда.
«Когда сюжет выходит за рамки школы, появляется много колебаний по поводу того, где должно разворачиваться действие, как далеко в будущем и все такое. Но мне кажется, что он нашел нравящийся ему ракурс и уже пишет», — сказал Блойс.
Глава HBO уточнил, что основной состав вернется к своим ролям.
В первых двух сезонах драмы о проблемных школьниках, любви, насилии и наркозависимости сыграли Зендая, Сидни Суин, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер.
Накануне plus-size актрису из «Эйфории» Барби Феррейру раскритиковали из-за резкого похудения.