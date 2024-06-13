В Токио раскупили все билеты на кинопоказ, посвященный Пушкину

Кинопоказ, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, прошел в токийском зале "Хамарикю Асахи холл" в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Зрители смогли увидеть советские фильмы "Сказка о царе Салтане" (1966) и "Руслан и Людмила" (1972) режиссера Александра Птушко. Хотя показ проходил в будний день, все билеты на него были распроданы.

"Хотя имя Пушкина все еще неизвестно широкой публике в Японии, этот кинопоказ привлек большое внимание людей, интересующихся музыкой и литературой. Зал был заполнен до отказа", - рассказали организаторы фестиваля. "С начала XXI века выставки Пушкинского музея неоднократно проводились в Японии и пользовались большой популярностью. Оригинальные произведения Пушкина, стихи из оперы и русского романса пользуются популярностью, а такие произведения, как "Борис Годунов", "Евгений Онегин", "Пиковая дама" и "Бахчисарайский фонтан", регулярно исполняются японскими театральными артистами. В Японии классическая музыка и опера тесно связаны с именем Пушкина", - добавили в оргкомитете.



Фестиваль российской культуры в Японии открылся в апреле концертом солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. В этом году многие мероприятия связаны сразу с несколькими датами: 225-летием со дня рождения Александра Пушкина, 185-летием со дня рождения Модеста Мусоргского и 180-летием со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В конце мая в Японии прошли первые за 32 года гастроли труппы МХТ им. А. П. Чехова, приуроченные к 125-летию театра и 120-летию со дня смерти писателя.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. Он охватил все 47 префектур, в его рамках выступили свыше 11 тыс. артистов из РФ. По оценке японского МИД, аудитория за годы проведения уже превысила 23 млн человек.