Какие фильмы стоит посмотреть в июне

В российских кинотеатрах стартует показ отечественной комедии «Бар «МоскваЧики» о трёх подругах, которые сбежали от московских проблем в Петербург и купили там бар на все сбережения. В прокат также выйдет российский фильм ужасов «Заклятье. Шёпот ведьм» о детективе, встретившем потустороннюю сущность в заброшенной усадьбе. Зрители смогут познакомиться с традициями коренных американцев в мультфильме венгерского режиссёра «Четыре души Койота» и отправиться в совместное приключение с героем британского фильма «Вторая жизнь Гарольда Фрая». Кроме того, на больших экранах покажут байопик «Чанду чемпион», который расскажет историю о первом индийском спортсмене, завоевавшем золото Паралимпийских игр.

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«Бар «МоскваЧики»

Приключенческий комедийный фильм режиссёра Анарио Мамедова («Мальдивы подождут», «Ваша тётя Люси») рассказывает историю о трёх подругах, сбежавших от проблем из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы развеяться и повеселиться.

Главные роли в картине исполнили Яна Кошкина («Интерны», «Домашний арест»), Екатерина Шкуро («Зона комфорта») и певица Екатерина Иванчикова (IOWA). Для неё эта роль стала дебютной.

По сюжету три девушки в Москве одновременно попадают в неприятные ситуации: первая на съёмках чуть не сожгла звёздного гостя, вторую выгнали из зала по боксу за неподходящий наряд, а третью застукала в постели со своим мужем богатая клиентка. Пытаясь забыть о неудачах, девушки отправляются в Санкт-Петербург.

Там они знакомятся с тремя приятными мужчинами, роли которых в фильме исполнили Марк Богатырёв («Кухня», «Чикатило»), Михаил Тарабукин («Жиза», «Ресторан по понятиям») и блогер Давид Манукян (DAVA).

Девушки принимают спонтанное решение купить в складчину бар «МоскваЧики», потратив на это все свои сбережения. К этому их подтолкнули новые знакомые, которые по мере развития сюжета начинают раскрываться с не самых приятных сторон. Москвичкам предстоит сделать выбор: вернуться в Москву или попытаться освоиться на новом месте?

По словам режиссёра, он старался создать не обычную экранную историю, а аттракцион, в котором сочетались бы ромком и мюзикл. По мнению авторов работы, сама история нетипична для российского кинематографа.

«Это кино про мечту. Если по-настоящему о чём-то мечтать, вкладывать свою энергию, искренность и желание, то это работает», — говорил исполнитель одной из главных ролей Марк Богатырёв.



«Заклятье. Шёпот ведьм»

Режиссёр Серик Бейсеу («Отражение тьмы») представит зрителю новый российский хоррор. Название картины перекликается с вышедшим год назад американским фильмом ужасов «Шкатулка проклятия. Шёпот ведьмы». Как и в зарубежной картине, в отечественном фильме центральная линия сюжета посвящена колдовской шкатулке, которая выступает в качестве портала, ведущего к многовековому злу. Также в обоих фильмах фигурирует ведьмовской шёпот — это должно нагонять страх на зрителя.

Российский фильм стилизован под иностранную картину, поэтому главного героя зовут Пол Новак (Артур Бесчастный). Пол — детектив, он приезжает в глухую деревню, чтобы расследовать жестокое убийство подростка, произошедшее в заброшенной усадьбе. На самом же деле у героя есть и собственные цели — он ищет старинный фонограф в виде музыкальной шкатулки. Всё детство Пол провёл в этой деревне и знал, что, по легенде, на устройстве записано исцеляющее заклинание старухи-ведуньи, жившей в усадьбе много лет назад. Детектив хочет с помощью него спасти сына, впавшего в кому после автомобильной аварии. Герою предстоит заново пережить трагичные ситуации из собственного детства, а также столкнуться с потусторонней сущностью, шёпот которой погружает людей в сон и убивает.

В кинокартине также снимались Марьяна Спивак, Игорь Грабузов и Сергей Сафронов.

«Четыре души Койота» (Kojot négy lelke)

Мультфильм «Четыре души Койота» венгерского мультипликатора Арона Гаудера уже получил множество наград на кинофестивалях и даже был выбран в расширенный список номинантов на премию «Оскар».

По сюжету группа подростков — североамериканских индейцев протестуют против строительства нефтепровода на земле предков. Ночью они отдыхают у костра и слушают древние предания их старейшины о сотворении мира, наполненные историями о древней магии и мифических животных.

Ранее Гаудер и его команда уже выпускали две короткометражные анимационные картины об одном из персонажей мультфильма — Койоте. Они обе завоевали награды на конкурсах и фестивалях и были высоко оценены критиками.

По словам режиссёра, тема коренных народов Америки редко освещается в современных фильмах и анимационных картинах и большинство из них не основаны на аутентичном духовном наследии индейцев. При этом культура этого народа тесно связана с природой и глубоким уважением ко всем живым созданиям.

«Четыре души Койота» — альтернативный и более скромный миф о сотворении мира, в котором человек — не венец мироздания и не повелитель мира, а лишь одно из множества существ», — отмечает Гаудер.



«Вторая жизнь Гарольда Фрая» (The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry)

Новая драма британского режиссёра Хетти Макдональд познакомит зрителя с пенсионером Гарольдом Фраем, который живёт безмятежной жизнью на юго-западе Англии. Однажды он получает письмо от давней подруги и коллеги Куини, которая пишет, что больна раком и доживает свои последние дни в хосписе на самом севере страны.

Гарольд решает пройти пешком через всю Англию, чтобы увидеться с Куини, и берёт с неё обещание, что она будет жить, пока он не дойдёт. По дороге Гарольд сталкивается с различными трудностями и встречается со множеством новых людей.

Роль Гарольда в фильме исполнил известный британский актёр театра и кино, лауреат премии «Оскар» Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»), а Куини — актриса Линда Бэссет. Жену Гарольда в картине сыграла Пенелопа Уилтон («Аббатство Даунтон»).

В основе картины лежит роман английской писательницы Рейчел Джойс «Невероятное паломничество Гарольда Фрая». В 2012 году книга стала самой продаваемой в Великобритании.

Джойс стала сценаристом экранизации. По её словам, работа над сценарной версией текста для фильма была очень сложной, многие моменты пришлось отбрасывать и переписывать заново. Однако она надеется, что ей всё же удастся познакомить с невероятным Гарольдом и его женой не только читателей, но и зрителей.

«Искусство рассказчика — это умение заворожить. Нужно создать такой мир, чтобы аудитория верила, что вещи, которые должны произойти, действительно могут произойти. Да, всё это выдумка, и тем не менее внутри этого зеркального шара притворства с самого начала существует уговор, что убеждения будут отставлены в сторону и проявится новая истина. В данном случае пенсионер, который за всю жизнь почти никуда не ходил пешком, способен пройти через всю Англию, чтобы спасти умирающую женщину», — отмечала Джойс.



«Чанду чемпион» (Chandu Champion)

Биографическая драма индийского режиссёра Кабира Кхана выйдет в прокат 14 июня. Фильм расскажет зрителю историю первого индийского чемпиона Паралимпийских игр. По словам режиссёра, его кинокартина — это «масштабное полотно, основанное на удивительной реальной истории».

По сюжету Мурликант Петкар всю жизнь увлекался боксом и занимался спортом. Однако он получил серьёзные ранения во время индо-пакистанской войны 1965 года. Благодаря своей любви к спорту, упорству и силе духа герой не отчаялся и начал заниматься плаванием и настольным теннисом. В результате он сумел достичь профессионального уровня в этих дисциплинах и завоевать золотую медаль в плавании на дистанции 50 м вольным стилем на летних Паралимпийских играх 1972 года.

Главную роль в фильме исполнил звезда Болливуда Картик Аарян. По его словам, подготовка к роли была очень напряжённой — ему пришлось интенсивно тренироваться и радикально измениться, чтобы приблизить своё тело к уровню профессионального спортсмена.

«История живой легенды Мурликанта Петкара не только сделала меня сильнее как человека, но и укрепила веру в то, что мечты осуществимы... что нет ничего невозможного», — говорит Аарян.



Российские зрители смогут посмотреть фильм в оригинале — на языке хинди с субтитрами.