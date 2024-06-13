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100 лет назад появилось "Совкино"

В 2024 году компания Роскино, которая занимается продвижением отечественных фильмов за рубежом, отмечает вековой юбилей. 100 лет назад, 13 июня 1924 года, Совнарком РСФСР учредил акционерное общество "Совкино" по производству и прокату кинофильмов на территории страны и за рубежом. За долгие годы организация прошла непростой путь: менялись названия, формат работы, но неизменной оставалась главная миссия - продвижение отечественного кинематографа на мировой арене.

100 лет назад появилось «Совкино»
© Российская Газета

Первое золото международных фестивалей, широкий зарубежный кинопрокат советских фильмов, выстраивание связей с международными кинематографистами - все эти яркие страницы истории неразрывно связаны с деятельностью предшественников Роскино. И сегодня компания продолжает открывать современное российское киноискусство для зарубежной аудитории.

Оглянемся назад и посмотрим, какими были первые международные успехи компании. Становление компании шло параллельно с развитием кинематографа в СССР. В 1924 году, когда было создано "Совкино", уже начинали свой творческий путь легендарные Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Всеволод Пудовкин, а Дзига Вертов снял знаменитый "Киноглаз", повлиявший на весь мировой кинематограф; создавались национальные киностудии в союзных республиках, готовился к прокату первый советский фантастический фильм "Аэлита". А через год, в 1925-м, состоялась премьера "Броненосца Потемкина", который неоднократно признавался "лучшим фильмом всех времен и народов". С 1931 года в СССР производилось уже более 150 фильмов в год.

В ведении "Совкино" в то время находились и производство, и кинопрокат: у организации были предприятия по производству художественных и просветительских фильмов, кинофотоматериалов и аппаратуры; кинотеатры и передвижные киноустановки, фотоателье.

Сменив череду названий, в 1945 году компания была реорганизована во Всесоюзное объединение по экспорту и импорту кинофильмов "Совэкспортфильм" - под этим брендом организация проработала несколько десятилетий. На этот же период, вторую половину XX века, приходится и расцвет советского кино: картина "Летят журавли" Михаила Калатозова получает Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, "Иваново детство" Андрея Тарковского удостоено Золотого льва Венецианского фестиваля, "Война и мир" Сергея Бондарчука и "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова завоевывают "Оскар", а "Восхождение" Ларисы Шепитько покоряет Берлинский кинофестиваль.

У "Совэкспортфильма" уже к 1960 году были представительства в более чем 60 странах. Деятельность компании строилась на продвижении, дистрибуции и продажах отечественной кинопродукции за рубежом: "Совэкспортфильм" являлся крупнейшим мировым экспортером художественных и документальных фильмов, а также анимации производства всех 39 киностудий СССР. Компания обладала собственной развитой сетью кинотеатров по всему миру. Также она занималась прокатом зарубежного кино в СССР. Кроме того, "Совэкспортфильм" вплоть до 1990 года выпускал ежемесячный иллюстрированный рекламный журнал "Советский фильм" (выходил на русском, английском, французском, немецком, испанском и арабском языках), который распространялся более чем в 120 странах мира.

Радикальные изменения, произошедшие в нашей стране в начале 90-х, включая отмену государственной монополии на внешнюю торговлю в 1991 году, поставили "Совэкспортфильм" перед необходимостью искать новые формы работы. Компания стала специализироваться на проведении международных киномероприятий: выступала в качестве организатора стенда российских кинематографистов на международных кинорынках в Каннах и Берлине, а также Российского павильона на Каннском кинофестивале; была организатором многочисленных недель кино в странах Европы и Азии.

Новое время принесло с собой и новые вызовы. В 2011 году наступает следующая эпоха в истории компании, обретшей и новое имя - Роскино - и новые направления деятельности. Основной акцент был сделан на интеграцию российских производителей кино в международную киноиндустрию и формирование имиджа России как страны с широкими возможностями сотрудничества по созданию совместных проектов с международными производителями.

Большое внимание уделялось участию российской индустрии в международных кинорынках, системной работе с зарубежными покупателями контента, отборщиками международных кинофестивалей и мировыми СМИ, организации деловых мероприятий с российскими и зарубежными ключевыми игроками индустрии, в том числе и собственных национальных рынков контента. При содействии Роскино была создана Московская кинокомиссия в целях привлечения в Россию иностранных съемочных групп и увеличения количества совместных проектов.

Одновременно новый расцвет переживает и российское современное кино: выросло поколение талантливых современных режиссеров, значительно улучшилось качество производства контента, что отмечают и зарубежные представители киноиндустрии; Россия стала серьезным игроком на мировом рынке фильмов и сериалов, а отечественная анимация покоряет сердца зрителей на всех континентах. Появляется все больше масштабных фильмов-событий, заметных не только в России, но и за рубежом; активно развивается и авторское кино, все громче заявляет о себе региональный кинематограф, демонстрирующий самобытность многонационального и мультикультурного российского народа.

Проекты Роскино активно поддерживаются Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино. За последние три года Роскино организовало участие российской киноиндустрии в более чем 20 международных кинорынках и провела собственный национальный рынок контента. Также компания организовала свыше 70 Фестивалей российского кино в более чем 35 странах мира. В 2023 году Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации инициировало проект "Дни зарубежного кино в России", в рамках которого состоялось 8 мероприятий.

С 2022 года для Роскино главным вызовом стал поиск новых возможностей продвижения российского контента за рубежом, и, как следствие, активизировалось сотрудничество со странами БРИКС и другими государствами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки, СНГ, а также содействие отечественной киноиндустрии в получении необходимых инструментов и знаний по работе с новыми рынками.

Сегодня в новых условиях происходит перезагрузка деятельности Роскино. Помимо проведения Фестивалей российского кино за рубежом, Дней зарубежного кино в России и организации участия российской киноиндустрии в кинорынках, компанией вводятся новые форматы поддержки продвижения национальных фильмов: в ближайшее время российские компании-экспортеры смогут претендовать на поддержку по участию в кинорынках и других индустриальных мероприятиях, а также по локализации контента - механизм предоставления такой поддержки прорабатывается сейчас компанией.

Кроме того, Роскино реализует и ряд социальных проектов. В конце августа компания впервые выступит организатором традиционной культурной акции "Ночь кино", которая проходит по всей России; также Роскино участвует в организации программы некоммерческих показов национальных фильмов за рубежом по линии МИД России и Россотрудничества и содействует проведению других мероприятий по кинообмену.

Бережно храня наследие отечественной кинематографии, став свидетелем многих переломных событий в индустрии за прошедшее столетие, компания Роскино продолжает развиваться, оставаясь верной своей главной задаче: открывать миру наше кино и всех тех талантливых творцов, кто стоит за производством каждого фильма и создает новую историю российского киноискусства.

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