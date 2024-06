Генри Селик экранизирует «Океан в конце дороги» Нила Геймана

Режиссер Генри Селик («Кошмар перед рождеством», «Джеймс и гигантский персик») работает над новым полнометражным кукольным мультфильмом «Океан в конце дороги» (The Ocean at the End of the Lane). Это будет экранизация одноименного романа британского писателя Нила Геймана, который, вероятно, также примет участие в проекте. В книге рассказывается о безымянном мужчине, который возвращается в родной город на похороны и вспоминает события (довольно фэнтезийного свойства), произошедшие здесь тридцать лет назад, в его детстве.

© Global Look Press

Нил и Генри уже работали вместе над экранизацией «Коралины в стране кошмаров». Как пишет Variety, рассказывая о новом проекте на анимационном фестивале в Анси, Селик назвал «Океан в конце дороги» лучшим произведением Геймана, а будущий мультфильм - «практически сиквелом «Коралины».

Где именно будет сниматься фильм, пока не известно. По словам режиссера, интерес к проекту (у которого уже есть 35-страничная трактовка, множество иллюстраций и концепт) проявили студии ShadowMachine (сделавшая «Пиноккио Гильермо дель Торо») и Laika (с которой он делал «Коралину»).