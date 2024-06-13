Какие фильмы покажут на фестивале «Французские премьеры»

С 17 по 28 июня Французский институт в России и проект КАРО.Арт представляют кинофестиваль "Французские премьеры".

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В киноцентре "Октябрь" пройдут премьерные показы с обсуждениями заметных французских фильмов сезона 2023 - 2024. В программе кинофестиваля представлены картины разного жанра и на любой вкус: личные и душевные драмы, биографические портреты, анимация и, конечно, французские комедии - весь спектр тем и настроений. Зрители смогут первыми увидеть и обсудить новинки современного французского кино, которые вскоре выйдут в широкий прокат.

Откроет фестиваль фильм "Болеро. Душа Парижа" (2024) режиссера Анн Фонтен. Это экранизация биографии Мориса Равеля и история создания одного из самых известных произведений XX века. Премьера картины, которая выйдет потом в российский прокат, состоялась на Московском международном кинофестивале в этом году. В "РГ" была рецензия на фильм. В программе представлена драма "Фолия" (2023) Шарля Герена Сюрвиля с участием Даниила Воробьева - фильм о личностном кризисе и потерянной любви, рассказанная в красивейших пейзажах Сицилии. Драма "Братья" от режиссера Оливье Касаса с Матье Кассовицем и Иваном Атталем в главных ролях - подлинная история братьев 5 и 7 лет, оставленных матерью, сбежавших от цивилизации и выживших в лесу.

Комедийный жанр на фестивале представлен фильмом Клода Зиди "Отдых не по-детски" (2023) с участием Кева Адамса и Жана Рено - история о борьбе за место под солнцем представителей "третьего возраста". В программе также - премьера веселого семейного роадмуви "Развеселые каникулы" (2024) с Дани Буном и Лоранс Арне, а для самых юных зрителей - анимационное фэнтези "Сирокко из страны ветров" (2023) Бенуа Шьё, в котором воображение зрителя выстраивает сюжет в духе "Алисы в стране чудес".

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.