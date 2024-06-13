В Сети появились первые кадры со съемок «Простоквашино»

Телеканал ТНТ и студия "Союзмультфильм" совместно с компанией братьев Андреасян 13 июня приступили к съемкам игрового фильма по миру "Простоквашино".

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Полнометражный фильм "Простоквашино" создается по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот". Это первый проект в рамках сотрудничества ТНТ, "Газпром-Медиа Холдинга" и "Союзмультфильма", о котором было объявлено в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

Кадры с площадки опубликованы в Telegram-канале "Союзмультфильма".

В новой адаптации классических историй живые актеры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие картины развернется в советское время, но с новым взглядом и использованием передовых технологий.

"Простоквашино" - это атмосфера уюта, семейной теплоты и настоящей крепкой дружбы. Киноадаптация позволит привлечь к знаменитой советской трилогии и современному мультсериалу новую аудиторию и, конечно, объединит перед экраном поколения зрителей", - почеркнула Юлиана Слащева, председатель правления киностудии "Союзмультфильм".



Андреасян - режиссер и сопродюсер.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян снимет ремейки еще двух культовых советских детских фильмов.