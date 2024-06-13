Роберт Паттинсон займется ремейком ужастика «Одержимая»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что психологический хоррор «Одержимая» 1981 года получит ремейк. Главные роли в ленте исполнили Сэм Нил и Изабель Аджани. Они вряд ли вернутся к своим персонажам в обновлённой версии картины.

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По данным THR, главную роль в ремейке может сыграть Роберт Паттинсон. Ещё он вполне может стать продюсером картины. Снимет ленту режиссёр «Улыбки» Паркер Финн.

Проектом уже интересуются A24, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. и другие компании. Переговоры о том, кто выкупит права, пройдут в ближайшее время.

Сюжет «Одержимой» рассказывал, как мужчина по имени Марк по возвращении домой после командировки обнаруживает, что за время отсутствия стал для жены совсем чужим человеком. Он решает узнать всю правду, которая оказывается слишком тяжёлой для него.