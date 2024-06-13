Анимационный фильм «Лунтик» выйдет в прокат

29 августа в широкий российский прокат выйдет анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой» – первый полнометражный фильм знаменитой франшизы о простодушном и наивном инопланетянине с Луны.

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Лунтику и его друзьям предстоит длинное, опасное путешествие со множеством неожиданных препятствий на пути к маме главного героя. Режиссером проекта выступил Константин Бронзит. Он рассказал: