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«Лунтик» выйдет в кинотеатрах

29 августа в широкий российский прокат выйдет анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой» – первый полнометражный фильм знаменитой франшизы о простодушном и наивном инопланетянине с Луны.

Анимационный фильм «Лунтик» выйдет в прокат
© кадр из фильма

Лунтику и его друзьям предстоит длинное, опасное путешествие со множеством неожиданных препятствий на пути к маме главного героя. Режиссером проекта выступил Константин Бронзит. Он рассказал:

«Это большая самостоятельная история. Для меня это настоящий профессиональный вызов — на основе детского материала сделать интересный семейный фильм. Там будут погони, новые персонажи, но и про юмор мы тоже не забыли, зрителям должно понравиться. Мы придумали новую, более масштабную историю. Причем такую, контуры которой в сериале даже не намечены».
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Константин Бронзит