Рианна озвучит Смурфетту и напишет песни для новых «Смурфиков»

Новый фильм «Смурфики» (The Smurfs Movie) представил на анимационном фестивале в Анси его режиссер Крис Миллер («Кот в сапогах», «Шрэк 3»). Уже известно, что картина выйдет в прокат 14 февраля 2025 года.

© Кадр из фильма «Смурфики»

Как сообщает Hollywood Reporter, сюжет держится в секрете, но обнародован актерский состав, куда входят Ник Офферман, Наташа Лайонн, Дэниел Леви, Эми Седарис, Ник Кролл, Джеймс Корден, Октавия Спенсер, Ханна Уоддингем, Сандра О, Алекс Винтер, Билли Лурд, Ксоло Маридуэнья, Курт Рассел, Джон Гудман и певица Рианна озвучивает Смурфетту. Она также написала, спродюсировала и исполнила новые оригинальные песни, которые помогут передать дух фильма.

Вероятно, песни для мультфильма станут первой новой музыкой Рианны за долгое время, если не считать «Lift Me Up» из фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» 2022 года, за которую певица была номинирована на «Оскар». Последний на данный момент студийный альбом «Anti» вышел в 2016 году. Сама певица на днях в интервью Entertainment Weekly рассказала, что «уже совсем готова начать работу над новым альбомом».

- Я думаю, что музыка для меня — это новое открытие, — сказала она. - Я открываю вещи заново и теперь готова вернуться в студию. Я начну, дайте мне секунду!

Последний на данный момент мультфильм про синих человечкой «Смурфики: Затерянная деревня» вышел в 2017 году. Смурфетту в нем озвучила Деми Ловато.