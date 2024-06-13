Опубликован трейлер комедийного боевика «Мой шпион: Вечный город»

Первый трейлер комедийного боевика «Мой шпион: Вечный город» (My Spy The Eternal City) представил 12 июня 2024 года видеосервис Amazon Prime Video. «ИнтерМедиа» напоминает, что это сиквел фильма «Мой шпион», где к главным ролям вернулись Дэйв Батиста и Хлоя Коулмэн.

© Кадр из фильма «Мой шпион: Вечный город»

По сюжету, когда хор средней школы Софи (Коулмэн) выбран для турне по Италии, кульминацией которого станет выступление перед Папой Римским в Ватикане, Джей-Джей (Батиста) видит в этом возможность сблизиться со своей новой падчерицей, поэтому он добровольно помогает сопровождать группу на протяжении всего пути. Казалось бы, их ждут венецианские каналы, знаменитые мосты Флоренции и самые красивые исторические места Рима. Вместо этого Джей-Джей обнаруживает, что он и Софи стали невольными пешками в террористическом заговоре, который может положить конец миру, каким мы его знаем.

К своим ролям в сиквеле вернулись Кен Джонг и Кристен Шаал, а к ним присоединились Анна Фэрис, Крейг Робинсон, Флула Борг и другие, режиссерское кресло снова занял Питер Сигал.

Премьера «Мой шпион: Вечный город» состоится на Prime Video 18 июля.