Забытый боевик с Хью Джекманом стал хитом на Netflix
Фантастический боевик 2011 года "Живая сталь", главную роль в котором исполнил Хью Джекман, вновь набирает популярность. Об этом сообщает издание Screen Rant.
Более десяти лет спустя кинолента стала мировым хитом на стриминговой платформе. За прошлую неделю "Живая сталь" заняла восьмое место в рейтинге Netflix Global Top 10, заработав 3,3 миллиона просмотров.
В боевике также снялись Дакота Гойо, Эванджелин Лилли, Энтони Маки, Кевин Дюран и другие актеры.
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Режиссировал кинокартину Шон Леви, в профессиональной копилке которого числятся такие популярные проекты, как "Главный герой", "Однажды в Вегасе", "Ночь в музее", "Прибытие", "Очень странные дела".
За сценарий отвечали Джон Гэйтинс ("Тренер Картер", "Мечтатель"), Дэн Гилрой ("Запределье", "Стрингер") и Джереми Левин ("Дневник памяти", "Мой ангел-хранитель").
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