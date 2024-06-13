Забытый боевик с Хью Джекманом стал хитом на Netflix

Фантастический боевик 2011 года "Живая сталь", главную роль в котором исполнил Хью Джекман, вновь набирает популярность. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма "Живая сталь"

Более десяти лет спустя кинолента стала мировым хитом на стриминговой платформе. За прошлую неделю "Живая сталь" заняла восьмое место в рейтинге Netflix Global Top 10, заработав 3,3 миллиона просмотров.

В боевике также снялись Дакота Гойо, Эванджелин Лилли, Энтони Маки, Кевин Дюран и другие актеры.

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Режиссировал кинокартину Шон Леви, в профессиональной копилке которого числятся такие популярные проекты, как "Главный герой", "Однажды в Вегасе", "Ночь в музее", "Прибытие", "Очень странные дела".

За сценарий отвечали Джон Гэйтинс ("Тренер Картер", "Мечтатель"), Дэн Гилрой ("Запределье", "Стрингер") и Джереми Левин ("Дневник памяти", "Мой ангел-хранитель").

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