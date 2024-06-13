Вышел тизер сериала по скандинавской мифологии «Сумерки богов»

Опубликован тизер "Сумерек богов" (Twilight of the Gods). Это суровый "взрослый" анимационный сериал, которым занимался Зак Снайдер. И судя по репликам Зака, проделанной работой он остался крайне доволен.

Шоу расскажет о событиях, которые привели к разрушению Мидгарда (мира, населенного людьми), Асгарда (небесный город богов) и гибели самих богов - асов и ванов - "в решающей битве со злом, силами природы и гигантами".

Сериал разрабатывался с 2019 года. Релиз - 19 сентября. В первом сезоне - восемь эпизодов.

"Сумерки богов" - хоть и прижившийся, но не совсем правильный перевод понятия Рагнарёк - в германо-скандинавской мифологии это гибель богов и всего мира.