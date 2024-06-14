Вышел русский трейлер хоррора с Мией Гот «Максин ХХХ»

Появился локализованный финальный трейлер (строго 18+) американо-британского фильма ужасов "Максин ХХХ" (MaXXXine).

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"Максин ХХХ" - финальная часть трилогии. Как и предыдущими ее частями - "Х" (18+) и "Пэрл" (18+), вышедшими в 2022-м, - лентой занимался Тай Уэст. В главной роли - Миа Гот. Плюс - Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Лили Коллинз, Холзи, Джанкарло Эспозито и Кевин Бейкон.

Фильм обещает погрузить зрителя в мир порочного и опасного Голливуда 1980-х годов, где секс и искусство стали синонимами.

Героиня картины - Максин, звезда "фильмов для взрослых" - по сюжету намерена покорить большие экраны и красные ковровые дорожки… "но прошлое ставит перед ней другую цель - выжить".

"Одна из целей трилогии - направить свет софитов на то, что всегда за кадром: показать, как снимают кино, мастерство профессионалов, в том числе и исполнительское", - поясняет режиссер.



Российский релиз опуса с "мясным" взрослым рейтингом R - 11 июля.