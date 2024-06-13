Объявлена дата выхода заключительного сезона «Элиты»

Премьера восьмого и заключительного сезона популярного испанского сериала "Элита" состоится 26 июля на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает TV Line.

© Кадр из сериала "Элита"

"Netflix и я решили, что пришло время завершить сериал. Я говорю это с большим сожалением, потому что прошло несколько невероятных лет, за которые я повстречал чудесных актеров, режиссеров… "Элита" изменила жизнь каждого", – приводятся слова продюсера, режиссера и сценариста Карлоса Монтеро.



Первые серии культового сериала вышли в далеком 2018 году. Все начиналось с поступления в "Лас Энчинас" (самую престижную школу в Испании) трех подростков из бедных семей и загадочного убийства одного учащегося.

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Главные роли в "Элите" исполнили Мария Педраса, Итзан Эскамилья, Мигель Бернардо, Мигель Эрран, Мина Эль Хаммани, Хайме Лорэнте, Альваро Рико и другие актеры, которые многим так полюбились за семь лет.

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