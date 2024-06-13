Компания «Афиша» рассказала о поддержке киноиндустрии

Генеральный директор Илья Альтшулер выступил на съезде Ассоциации владельцев кинотеатров в Сочи.

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В начале июня 2024 года на курорте Роза Хутор состоялось АВКШоу 2024 «Синемаскоп» – съезд Ассоциации владельцев кинотеатров, на котором представители бизнеса обсудили будущее отрасли. Компания «Афиша» стала генеральным партнёром события.

Илья Альтшулер, генеральный директор «Афиши», в качестве спикера принял участие в круглом столе с представителями онлайн-платформ и агрегаторов, а также провёл презентацию новых возможностей «Афиши». Он рассказал о том, что на момент 25-летия компании в 2024 году это уже не только крупнейшее лайфстайл-СМИ, но и, в первую очередь, полноценный e-commerce-проект, который представлен в 250 городах России и помогает выбрать фильмы и купить на них билеты в 800 кинотеатрах страны. В числе важных направлений Илья Альтшулер назвал развитие партнёрских каналов продаж и проведение совместных стимулирующих акций.

Илья Альтшулер, генеральный директор компании «Афиша»: «Мы обеспечиваем кинотеатры возможностью проведения успешных маркетинговых кампаний, которые повышают онлайн-продажи билетов и стимулируют развитие отрасли в целом. «Афиша» развивается и продолжает интегрировать новые эффективные инструменты, благодаря чему поход в кино для пользователя становится ещё более быстрым, удобным и доступным».

Топ-менеджер рассказал, что за последние два года команда «Афиши» осуществила редизайн всех платформ, целью которого было вернуться к «классическому» для компании красному цвету, а также внедрила систему умных рекомендаций на основе обезличенных истории просмотров и покупок пользователей. «Афиша» активно развивает продажи на новые типы событий и особое внимание уделяет кино – в рамках одного из самых популярных медиа страны «Афиша Daily» широко освещаются новости кинематографа, публикуются регулярные подборки фильмов, рецензии, интервью, статьи экспертов о кинопремьерах и кинофестивалях.