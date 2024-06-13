Опубликован трейлер «Зачинщиков» с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком

Компания Apple TV представила официальный трейлер комедийного боевика под названием "Зачинщики".

© Кадр из трейлера "Зачинщиков"

Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек перевоплотились в Рори и Кобби: отчаявшегося отца и бывшего заключенного, которые объединили свои силы, чтобы заполучить нечестно заработанные деньги коррумпированного политика. Конечно же, в какой-то момент все идет не по плану.

За производство фильма отвечали Дуг Лайман, Чак Маклином и сам Кейси Аффлек. В "Зачинщиках" снялись Майкл Стулбарг, Пол Уолтер Хаузер , Винг Рэймс, Альфред Молина, Тоби Джонс, Джек Харлоу и Рон Перлман.

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Премьера киноленты запланирована на 9 августа 2024 года.

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