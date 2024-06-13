Аниме «Подземелье вкусностей» от Netflix продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix и студия Trigger анонсировали второй сезон аниме-сериала «Подземелье вкусностей», ставшего одним из самых обсуждаемых проектов зимы 2024 года.

© Чемпионат.com

Когда выйдет второй сезон комедийного фэнтези, пока не сообщается. Зато создатели аниме уже представили новый трейлер проекта, так что ожидание вряд ли затянется надолго.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат Trigger/Netflix.

«Подземелье вкусностей» рассказывает историю путешественников-гурманов, которым в сложных обстоятельствах приходится готовить блюда из убитых монстров.

Первый сезон, вышедший зимой 2024 года, был с теплом встречен аудиторией. На MyAnimeList шоу получило оценку 8,42, на русскоязычном «Шикимори» — 8,25.