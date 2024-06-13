Опубликован трейлер самого долгожданного сериала лета

Amediateka опубликовала трейлер исторического сериала "Обреченные на славу".

© Кадр из трейлера

Главные роли в киноленте исполнили Энтони Хопкинс, Иван Реон, Димитри Леонидас, Том Хьюз и друние известные актеры.

Режиссировал сериал Роланд Эммерих, работавший над "Патриотом", "Послезавтра", "Днем независимости", "Тринадцатым этажом" и "Звездными вратами". За сценарий отвечал Роберт Родат, в профессиональной копилке которого числятся проекты "Спасти рядового Райана", "Патриот", "Летите домой" и "Тор 2: Царство тьмы".

Опубликован трейлер "Зачинщиков" с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком

Мировая премьера сериала запланирована на 18 июля 2024 года.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что забытый боевик с Хью Джекманом стал хитом на Netflix.