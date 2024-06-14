Опубликован трейлер мультфильма «Мир в моей голове»

Главная / Узнать / Вдохновение кипит в трейлере мультфильма «Мир в моей голове».

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Что происходит в вашей голове, когда вы тревожитесь, радуетесь или голодны? Вами управляют эмоции — негативные или позитивные, и все они важны.

На экраны российских кинотеатров выходит корейская новинка — анимационный фильм «Мир в моей голове», основанный на популярном корейском электронном комиксе (вебтуне). В мультфильме покажут два совершенно разных мира — жизнь Юми и гипертрофированный мультяшный мир клеток-эмоций в её голове.

О чём речь?

«Мир в моей голове» — анимационная мелодрама, основанная на популярном корейском комиксе, завоевавшем признание аудитории по всему миру своей оригинальной идеей и психологической глубиной. Два сезона сериала, сочетающие игровые и анимационные элементы, были восторженно приняты зрителями.

Жизнь Юми, самой обычной офисной сотрудницы, наполнена заботами. Предстоящий конкурс для писателей вызывает беспокойство из-за отсутствия идей, но в то же время только закручивающийся роман с коллегой приносит новые перспективы.

Всё это происходит в мире Юми, где её мысли, чувства и действия контролируются маленькими «клетками-человечками». Благоразумие встает на пути Любви, а Голод и Тревога всегда готовы нарушить покой Юми.

«Мир в моей голове» выйдет в прокат 25 июля.