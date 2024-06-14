Джордж Р.Р. Мартин подтвердил съемки телесериала «Десять тысяч кораблей»

Писатель Джордж Р.Р. Мартин, по чьим романам снимались сериалы «Игра престолов» и «Дом Дракона», подтвердил съёмки нового проекта. Речь идёт о сериале «Десять тысяч кораблей». Сценарий к нему напишет лауреатка Пулитцеровской премии Эбони Бут.

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«Когда она не пишет и не продюсирует свои отмечаемые премиями пьесы для Бродвея, она занята мной и HBO, работая над новым пилотом «Десяти тысяч кораблей», спин-оффа «Дома Дракона» о Нимерии и Ройнарах», - сообщил автор в своём блоге.



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«Мы все очень взволнованы этим проектом… несмотря на то, что всё ещё пытаемся выяснить, как будем расплачиваться за десять тысяч кораблей, три сотни драконов и этих гигантских черепах».



Ранее оригинальный сценарий «Десяти тысяч кораблей» написал Брайан Хелгеленд, прославившийся работой над фильмом «История рыцаря» (2001). В беседе с Inverse он рассказал, что Мартину понравилась его версия приквела, но HBO, в конце концов, приняла решение не разрабатывать его.

«Получилось хорошо, но, думаю, они почувствовали, что взятый мною период времени слишком далеко отстоял от оригинала», - отметил Брайан.



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«По этой причине ещё ничего не сделано, но ничего не умерло. Мой сценарий был основан на королеве Нимерии, и об этом маленьком блефе вокруг неё, который вошёл в энциклопедию Вестероса, - добавил он. – По сути, это была история о Моисее, но с обменом на Нимерию. Её страна разрушена, а люди вынуждены жить на воде, поэтому шоу и называлось «Десять тысяч кораблей». В конце концов, им придётся уйти и обрести новый дом, как в случае с израильтянами».



Напомню, «Дом Дракона» тоже в сюжетном плане является приквелом «Игры престолов», шедшего в эфире HBO с 2011-го по 2019-й гг. Второй сезон сериала стартует в это воскресенье, 16-го июня.