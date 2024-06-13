Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сняли совместный фильм «Неудержимые»

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова объединились для съёмок на большом экране, прежде чем появились сообщения о том, что в их браке наметилась брешь. Пара, ранее сыгравшая вместе в фильмах «Джильи» и «Девушка из Джерси», работала над фильмом «Неудержимые», созданным продюсерской компанией Artists Equity, которую Бен основал вместе со своим давним другом и соратником Мэттом Дэймоном. Неудивительно, что звезды индустрии также выступают продюсерами ленты.

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Бен Аффлек и Мэтт Дэймон открыли свою продюсерскую компанию

Сюжет повествует о жизни борца Энтони Роблеса, который родился с одной ногой и в 2011 году выиграл национальный чемпионат, выступая в Университете штата Аризона. Актёр Джаррел Джером в предстоящем фильме сыграет роль Роблеса. В актёрский состав также вошли Бобби Каннавале, Дон Чидл и Майкл Пенья. Фильм студии Amazon MGM Studios завершил производство в январе и должен выйти на экраны в конце этого года. В марте 2023 года в воскресном утреннем эфире CBS Аффлека спросили о сотрудничестве с Лопес в работе над фильмом:

«Как весело, как радостно делать что-то вместе с ней, видеть, как она прекрасно себя чувствует, ходить на работу с женой, ходить на работу с лучшим другом. Если вам не нравятся те, с кем вы работаете, и если у вас есть трудности или проблемы на работе, я думаю, это одна из тех вещей, которые действительно могут вызвать депрессию, тревогу и боль. Не могу представить, что она работает ради одолжения мне, но на самом деле это так», — сказал Аффлек во время интервью, похвалившись возможностью поработать со своей женой.



Режиссёром «Неудержимых» выступит Уильям Голденберг, который ранее работал с Аффлеком. Помимо уже завершённого фильма, актриса также снимется в новой экранизации бродвейского мюзикла «Поцелуй женщины-паука». Ждём продолжения «Джильи»?