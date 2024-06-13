Стивен Кинг оценил нашумевший хоррор от Netflix

Стивен Кинг оценил нашумевших «Акул в Париже» от Netflix
Стивен Кинг посмотрел и оценил фильм, который фанаты Netflix назвали самым страшным в истории стриминговой платформы. Своим мнением писатель поделился в личном блоге.
На прошлой неделе, 5 июня, состоялась премьера фильма ужасов "Акулы в Париже" Ксавье Жанса ("Банды Лондона", "Люпен"). Неоднозначные отзывы о нем уже заполонили Интернет.
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Не остался в стороне и "Король ужасов". Вот, как он высказался о киноленте:
"Это и в самом деле довольно неплохо. Последние 25 минут были потрясающими".
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