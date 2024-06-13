Четвёртый сезон «Пацанов» оставляет разочарованным. В чём проблема?

У создателей заканчиваются идеи.

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«Пацаны» — самое безбашенное шоу современности. Пока другие шоураннеры вели себя сдержанно, Эрик Крипке откровенно издевался над массовой культурой. Показывал жестокие расправы, смеялся над толерантностью, смешивал с грязью политиков и корпорации. Именно за эту смелость зрители полюбили сериал.

13 июня стартовал четвёртый сезон «Пацанов». На Amazon вышли сразу три эпизода — и пока они скорее огорчают, чем обнадёживают. Ощущение, что Крипке либо устал, либо оставил лучшие моменты на финал.

Четвёртый сезон «Пацанов»: информация о сериале

Название: «Пацаны» (The Boys). Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд и другие. Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие. Дата выхода: 13 июня 2023 года. Жанр: фантастика, драма, комедия. Сколько серий: восемь. Страна: США.

Сериал показывают в онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video. 13 июня вышли три эпизода, дальше — по одному в неделю. Финал намечен на 18 июля. Есть официальные русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.

В трёх эпизодах — всего несколько убойных сцен

За три сезона герои «Пацанов» многое пережили: они ругались и мирились, изощрённо убивали подонков и искали союзников, попадали в безумные ситуации и чудом из них выбирались. Таких приключений было много, и все они нереально впечатляли. Звучит странно, но именно подобная насыщенность стала главным врагом четвёртого сезона.

Проблема в том, что три вышедшие эпизода больше посвящены подготовке к чему-то важному, чем непосредственно действию. Все персонажи глубоко страдают, вяло выясняют отношения, вспоминают несчастное детство — и слишком редко вытворяют что-нибудь интересное.

Впрочем, в плане проработки персонажей и диалогов «Пацаны» всё ещё невероятны. Это доказывает новый Чёрный Нуар, который попросту не понимает особенность своего образа. Поэтому заваливает всех бестолковыми вопросами и вступает в бой нелепым перекатом. Или же возьмите Кимико, которая, несмотря на немоту, выдаёт удивительно смешной монолог об алкоголе.

Даже второстепенные герои «Пацанов» вроде Поезда А, Подводного и новой участницы «Семёрки» Фейерверк размазывают большинство современных сериалов. Все они многогранны, неоднозначны, переполнены болью — и четвёртый сезон лишь подчёркивает сложность образов.

Проблема в том, что от шоу ждёшь не только погружения в подноготную персонажей, но и драйва. Увы, запала продолжению сильно не хватает.

Раньше в каждом эпизоде было по нескольку вау-моментов, где герои переживали катарсис, вступали в безумные драки и бранились так, что искры сверкали. Знаете, сколько вау-моментов уместилось в трёх эпизодах нового сезона? Всего один. Остальное время шоураннеры либо готовят зрителя к чему-то грандиозному, либо повторяются.

Взять хотя бы сражение Кимико, вдохновленное сценой с куклами из спин-оффа «Поколение Ви». Выглядит здорово, но зритель уже видел подобное, поэтому и не будет охать от восторга.

В итоге начало сезона «Пацанов» оставляет смешанные впечатления. Вроде интересно узнать следующий ход Виктории Ньюман, дождаться становления Райана и погрузиться в сумасшествие Хоумлендера. Вот только подачу этих арок в следующих эпизодах стоит сделать повеселее. Пока же четвёртый сезон кажется самым слабым из всех.

Что происходит в четвёртом сезоне?

Почти все герои сериала увязли в личных проблемах. Бутчер страдает от опухоли мозга и пытается наладить отношения с Райаном, сыном его возлюбленной и Хоумлендела. Французик страдает, потому что в прошлом убил семью нового близкого человека. Отец Хьюи впал в кому, а в больнице парень встретил мать, которая бросила его в детстве. Старлайт ведёт кампанию против Хоумлендера и в процессе отрекается от образа супергероини. Кимико вспоминает трудное детство, мстит своим пленителям и встречает давнюю подругу — в глазах той сплошная ненависть.

Хоумлендер тоже в депрессии. Он годами стремился к власти, а теперь добился её и не почувствовал удовлетворения. Ещё и проблемы среднего возраста настигают: волосы выпадают, на лице морщины, ходить в туалет приходится чаще.

Отдушиной мог бы стать сын Райан, но тот переживает за болезнь Бутчера и не может относиться к людям с безжалостностью. К примеру, на съёмках постановочного видео, где Райан останавливает ограбление, погибает постановщик. В итоге сын Хоумлендера ужасно себя чувствует и сближается с Бутчером.

Лидер «Семёрки» устал от подхалимов, поэтому принимает в команду Сестру Сейдж. Её называют самым умным человеком планеты. Хоумлендер слушает советы девушки и начинает побеждать в споре с либеральными сторонниками Старлайт.

Однажды Сейдж разжигает конфликт между митингующими — в результате погибают фанаты Хоумлендера. Убийство совершили члены «Семёрки», но обвинили во всём друзей Старлайт. Только благодаря видео, которое добыл раскаивающийся Поезд-А, дело не доходит до тюрьмы.

Ещё Сестра Сейдж принимает в «Семёрку» Фейерверк. Сил у девушки толком нет, зато она завораживает людей конспирологическими теориями и знает секреты Старлайт. В детстве на конкурсах красоты Старлайт распустила о ней грязные слухи и вообще испортила жизнь.

Пацаны узнают о болезни Бутчера, выгоняют его из команды и отправляются следить за Сейдж. В итоге попадают в засаду и выживают только благодаря внезапному появлению Бутчера. После такой развязки товарища возвращают в отряд.

Бутчер обещает стать добрее и надёжнее, но на деле преследует свои цели. Он просто хочет защитить Райана, на которого засматривается ЦРУ. Давний друг Джо говорит, что власти либо завербуют ребёнка, либо убьют. Ради Райана Бутчер готов даже на сговор с Викторией Ньюман, которая выступает правой рукой будущего президента Сингера. ЦРУ тайно охотится на Ньюман, поэтому сговор с Бутчером и заодно с Хоумлендером — её шанс на спасение.

Хоумлендеру не нравится, что Бутчер и его пацаны лезут в дела «Воут» и переманивают Райана. Поэтому он смотрит в зеркало, слушает свои отражения и решает окончательно истребить в себе человечность. Он не убивал Бутчера только ради сына, но теперь может передумать.