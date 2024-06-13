Хантер Шафер сыграет в сериале «Бегущий по лезвию 2099»

Звезда «Эйфории» и «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Хантер Шафер станет одной из главных действующих лиц в сериале «Бегущий по лезвию 2099».

© кадр из фильма

Кого она сыграет не сообщается. Ранее стало известно, что другого важного персонажа воплотит обладательница «Оскара» Мишель Йео. По данным Variety, ей досталась партия репликанта Олуэн, чей срок жизни подходит к концу.

Сериал разрабатывается для стриминга Amazon Prime, а Ридли Скотт выступает продюсером.

«Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году, а «Бегущий по лезвию 2049» в 2017-м. Фильмы рассказывали о мире будущего, в котором человечество изобрело репликантов – андроидов, выглядящих, как люди. Но далеко не все творения готовы безропотно выполнять все хотелки своих создателей.

Оба фильма провалились в прокате, но приобрели культовый статус.