Вышел трейлер российской эротической комедии «Миля»

Поучительная многосерийная российская эротическая комедия "Миля" обзавелась большим и очень откровенным трейлером (строго 18+), а также датой релиза.

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Сериал разворачивает экзистенции работницы интимных, так сказать, услуг, которая накануне вероятного выхода в тираж (своего 40-летия) решает резко изменить жизнь и стать успешным и популярным блогером. Непременно - минимум с миллионами подписчиков "и умопомрачительным контентом". Но каким именно - пока не решила. Поэтому Миля наняла 20-летних специалисток - Ксюшу и Варю, взвалив на них обязанность своей "раскрутки".

"Простое и незатейливое, на первый взгляд, повествование на самом деле оказывается гораздо глубже и многослойнее. Миля приехала в Москву из провинциального городка, где до сих пор живут ее отец и больная бабушка, которую она стремится спасти", - объясняют создатели сериала. Зрителя ждет "не просто комедия, основанная на парадоксальных стечениях обстоятельств, но и драматическая, проникновенная история, заставляющая сочувствовать и сопереживать главной героине".



Насколько у нас получится проникнуться перипетиями жизни секс-работницы, узнаем скоро: премьера первого восьмисерийного сезона "Мили" - 24 июня.