В Северной Осетии показали фильм о разведчике Мамсурове

Во Владикавказе прошел показ документального полнометражного фильма о жизни уроженца Северной Осетии Хаджи-Умара Мамсурова, который воевал против нацистов и стал прототипом главного героя романа Хемингуэя «По ком звонит колокол».

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«Хаджи-Умар Мамсурова — это легендарная личность. Он сделал столько всего и столько всего еще засекречено. И мы хотим популяризировать таких выдающихся людей. Он — не только достойный сын своей малой родины, но и много чего сделал для своей страны», — рассказала журналистам на премьерном показе продюсер фильма Тамара Туаева.



Фильм сняла Северо-Осетинская академия кинематографа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фильм сделан с 2D и 3D анимацией. Съемки проходили в Северной Осетии. Команда картины работала с архивами и сотрудниками Национального музея.

Хаджи-Умар Мамсуров (1903−1968) — почитаемый герой Северной Осетии, память о нем увековечена в названиях улиц во Владикавказе, Цхинвале, Грозном, Луцке. В Москве на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. В 2015 году памятник Мамсурову был установлен в испанском городе Фуэнлабрада — в этой стране Мамсуров под псевдонимом «полковник Ксанти» служил советником в республиканской армии Испании, руководил там партизанским движением. С 1941 года он воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Возглавлял Южный штаб партизанского движения на Северном Кавказе и в Крыму. Хемингуэй встречался с Мамсуровым в Мадриде, не зная, что тот был советским разведчиком.