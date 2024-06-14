«Дюна: Пророчество»: что известно о приквеле франшизы Дени Вильнева

Осенью 2024 года состоится премьера мини-сериала «Дюна: Пророчество». Это одновременно приквел и спин-офф космической саги Дени Вильнева, вторая часть которой стала одним из главных блокбастеров 2024 года. В шоу не будет знакомых персонажей, но зато зрители смогут увидеть зарождение одной из самых влиятельных организаций во вселенной «Дюны» — ордена Бене Гессерит. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете и актерском составе сериала, а также объясняет, почему его производство заняло так много времени.

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«Дюна: Пророчество»: главное о сериале

Когда выйдет

Создатели сериала «Дюна: Пророчество» до сих пор не раскрыли дату выхода всех серий.

Изначально премьера приквела была запланирована на ноябрь 2023 года, однако дату пришлось существенно сместить из-за смены режиссера и шоураннера. Осенью 2023-го премьеру «Пророчества» перенесли на год вперед.

Сериал «Дюна: Пророчество» выйдет осенью 2024 года, однако точная дата премьеры пока неизвестна.

Новости о скором релизе сериала подтвердил дебютный трейлер, который был опубликован в мае 2024 года.

В сериале «Дюна: Пророчество» будет шесть эпизодов, их хронометраж пока не раскрывается. Зато уже известно, как будут называться первые три серии шоу:

1 серия — «Скрытая рука» (The Hidden Hand);

2 серия — «Два волка» (Two Wolves);

3 серия — «Сестричество превыше всего» (Sisterhood Above All).

Названия остальных эпизодов пока держаться в секрете.

Посмотреть шоу можно будет в онлайн-кинотеатре Max. Обратите внимание, что сервис официально недоступен для российских пользователей (однако с помощью VPN блокировку можно обойти).

Сюжет

Сериал станет приквелом и спин-оффом космической саги Дени Вильнева. События в «Пророчестве» будут происходить задолго до оригинальной истории, так что новое шоу расширит киновселенную «Дюны» (похожим образом «Дом Дракона» дополняет «Игру Престолов»).

«Дюна: Пророчество» расскажет о событиях, которые произошли за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса.

В первую очередь зрители узнают, как зародился тайный орден Бене Гессерит.

Что такое орден Бене Гессерит

В мире «Дюны» так называется могущественная женская секта, влияние которой постепенно распространилось на всю Вселенную. Члены ордена обладают невероятными способностями и используют их, чтобы влиять на развитие человечества.

Главная цель Бене Гессерит — создание суперментата, гибрида человека и компьютера, способного предсказывать будущее. Среди героев оригинальной истории к ордену принадлежит, например, леди Джессика (Ребекка Фергюсон), мать Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе).

В центре сюжета — история двух сестер, Вали и Тулы Харконнен (Эмили Уотсон и Оливия Уильямс). Валя мечтает вернуть величие своей фамилии и отомстить Дому Атрейдесов, которых считает виновными в падении Харконненов. Постепенно женщина становится лидером ордена Бене Гессерит и пытается остановить угрозу, которая способна уничтожить все человечество.

В основу сериала лег вышедший в 2012 году роман «Орден сестер Дюны», именно поэтому сериал изначально Фрэнка Герберта, автора оригинального романа «Дюна», и Кевин Джеймс Андерсон.

Производство

О том, что студия Legendary занимается разработкой сериала об ордене Бене Гессерит, впервые заговорили летом 2019 года. Проект находился в разработке больше четырех лет и за это время успел несколько раз полностью сменить съемочную команду.

Изначально сообщалось, что режиссером и продюсером шоу Джон Спэйтс.

«Бене Гессерит всегда казалась мне чем-то завораживающим. Идея создания сериала, сосредоточенного вокруг могущественного женского ордена, показалась мне своевременной и вдохновляющей. К тому же это отличный сеттинг для телевидения», — Дени Вильнев, режиссер фильмов «Дюна» и «Дюна: Часть вторая».



В июле 2019-го у шоу появился второй шоураннер — им стала Дэна Калво («Нарко»), а в ноябре того же года Джон Спэйтс окончательно покинул проект, чтобы сосредоточиться на сценарии второй «Дюны».

В июле 2021 года в команде снова поменялся шоураннер — этот пост заняла Дайан Адему-Джон («Древние»). Однако вскоре и она оставила эту должность, уступив обязанности Элисон Шапкер («Мир Дикого Запада»).

В 2022 году Дени Вильнев Анна Ферстер («Чужестранка»), и съемочная группа сериала была наконец утверждена.

Кстати, сериал получил свое нынешнее название только осенью 2023 года.

Изначально сериал «Дюна: Пророчество» должен был называться «Дюна: Сестричество».

Съемки «Пророчества» Будапеште еще осенью 2022 года, однако вскоре были приостановлены из-за ухода режиссера Йохана Ренка. Съемочный процесс удалось США на него не повлияла.

Актерский состав

Из-за того, что сериал «Дюна: Пророчество» долгое время находился на этапе разработки и неоднократно менял съемочную команду, каст проекта тоже претерпел изменения. Первые новости об актерском составе шоу появились еще в 2022 году.

Изначально одну из главных ролей в «Пророчестве» должна была исполнить Ширли Хендерсон (в фильмах о Гарри Поттере она играла Плаксу Миртл). Однако актриса покинула проект в феврале 2023 года — позже ее место заняла Оливия Уильямс.

Летом 2023-го от участия в шоу отказалась Индира Варма («Игра Престолов», «Звездные войны: Оби-Ван Кеноби»). Роль императрицы Натальи Коррино в итоге досталась Джоди Мэй.

Новых членов каста анонсировали в 2024 году — в мае стало известно, что к актерскому составу присоединилась популярная индийская актриса Табу и южнокорейская артистка Джихе.

Какие актеры сыграли в сериале «Дюна: Пророчество»

Эмили Уотсон («Вселенная Стивена Хоккинга») — Валя Харконнен. Героиня, которая постепенно становится лидером Бене Гессерит;

(«Вселенная Стивена Хоккинга») — Валя Харконнен. Героиня, которая постепенно становится лидером Бене Гессерит; Оливия Уильямс («Призрак») — Тула Харконнен, сестра Вали;

(«Призрак») — Тула Харконнен, сестра Вали; Джоди Мэй («Воспоминания неудачника») — императрица Наталья;

(«Воспоминания неудачника») — императрица Наталья; Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба») — император Джавикко Коррино;

(«Kingsman: Секретная служба») — император Джавикко Коррино; Сара-Софи Бусснина («Мост») — принцесса Инес, своенравная молодая девушка, наследница престола;

(«Мост») — принцесса Инес, своенравная молодая девушка, наследница престола; Шалом Брюн-Фрэнклин («Тор: Рагнарек») — Микаэла, сильная духом женщина-фримен, которая служит императорской семье;

(«Тор: Рагнарек») — Микаэла, сильная духом женщина-фримен, которая служит императорской семье; Фаулиэнн Каннингем («Варяг») — Сестра Джен. Свирепая и непредсказуемая ученица школы Сестричества Дюны;

(«Варяг») — Сестра Джен. Свирепая и непредсказуемая ученица школы Сестричества Дюны; Ифа Хайндс («Девчонки из Дерри») — Сестра Эмелин. Крайне религиозная ученица школы Сестричества;

(«Девчонки из Дерри») — Сестра Эмелин. Крайне религиозная ученица школы Сестричества; Хлоя Лиа («Основание») — Лайла, самая юная ученица школы Сестричества, полная сочувствия молодая девушка;

(«Основание») — Лайла, самая юная ученица школы Сестричества, полная сочувствия молодая девушка; Трэвис Фиммел («Викинги») — Десмонд Харт, харизматичный военный с загадочным прошлым. Стремится завоевать доверие императора Коррино с помощью Сестричества;

(«Викинги») — Десмонд Харт, харизматичный военный с загадочным прошлым. Стремится завоевать доверие императора Коррино с помощью Сестричества; Джейд Аноука («Темные начала») — Сестра Феодосия, талантливая и амбициозная ученица школы Сестричества, хранящая секреты о своем прошлом;

(«Темные начала») — Сестра Феодосия, талантливая и амбициозная ученица школы Сестричества, хранящая секреты о своем прошлом; Крис Мэйсон («Убийство на пляже») — Кейран Атрейдес, оружейный мастер Великого Дома (Великие Дома — во вселенной «Дюны» так называют семьи, в феодальном владении которых находятся целые планеты). Стремится защитить честь своего рода, однако неожиданно вступает в связь с членом королевской семьи;

(«Убийство на пляже») — Кейран Атрейдес, оружейный мастер Великого Дома (Великие Дома — во вселенной «Дюны» так называют семьи, в феодальном владении которых находятся целые планеты). Стремится защитить честь своего рода, однако неожиданно вступает в связь с членом королевской семьи; Джош Хюстон («Школа разбитых сердец») — Константин Коррино, незаконнорожденный сын императора Джавикко. Стремится получить одобрение отца;

(«Школа разбитых сердец») — Константин Коррино, незаконнорожденный сын императора Джавикко. Стремится получить одобрение отца; Эдвард Дэвис («Опасный элемент») — Харроу Харконнен, набирающий силу политик. Стремится вернуть былую славу некогда влиятельному Дому Харконненов;

(«Опасный элемент») — Харроу Харконнен, набирающий силу политик. Стремится вернуть былую славу некогда влиятельному Дому Харконненов; Табу («Жизнь Пи») — Сестра Франческа, бывшая любовница императора Джавикко. Ее возвращение во дворец нарушает баланс сил в столице;

(«Жизнь Пи») — Сестра Франческа, бывшая любовница императора Джавикко. Ее возвращение во дворец нарушает баланс сил в столице; Джихе («Видоизмененный углерод») — Преподобная мать Каша. Личная Провидица Императора, чья верность Сестричеству подвергается сомнению.

Помимо этого, в сериале «Дюна: Пророчество» сыграют Камилла Бипут («Смерть в раю»), Сара Лам («Шерлок»), Флора Монтгомери («Корона») и другие.