Премьера фильма «Ласточка» Малики Мухамеджан состоится на Шанхайском кинофестивале

Фильм выпускницы ВГИКа, режиссера Малики Мухамеджан "Ласточка" (Россия - Казахстан - Италия) вошел в программу Asia New Talent 26 Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), сообщила пресс-служба продюсерского центра "ВГИК-Дебют".

"Фильм снят в продюсерском центре "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ. <…> По словам Малики Мухамеджан, "Ласточка" - это фильм о внутренней свободе и чувстве одиночества, но самое главное - о поиске себя", - говорится в сообщении.



Короткометражную "Ласточку" она уже привозила на Шанхайский кинофестиваль в 2023 году. А теперь на киносмотре покажут ее полнометражный дебют. Съемки картины "Ласточка" (международное название - "Longer than a day") прошли в Казахстане. Главные роли исполнили Зухара Сансызбай, Елжас Рахим, Толганай Талгат, Владимир Косиньи и Ержан Н рымбет.

Согласно сюжету, главная героиня Карлыгаш (в переводе с казахского "ласточка") живет вместе с мужем Ильясом в отдаленном поселении в казахской степи. Их жизнь меняется с приездом в аул француза-путешественника Луи.

Как отметила режиссер, герои очень мало говорят, но не из-за языкового барьера, а потому что не могут сказать о том, что чувствуют.

"Поэтому еще одним важным героем выступает природа. Через бескрайние просторы я хочу показать, насколько свобода вокруг нас не определяет свободу внутреннюю", - привели слова Малики Мухамеджан в пресс-службе.



Кинофестиваль продлится до 23 июня. В разделе полнометражного художественного кино представлена совместная работа России и Грузии "Снег в моем дворе" (Snowflakes in my Yard), снятая режиссером Бакуром Бакурадзе. Показ этого фильма на кинофестивале в Шанхае станет его мировой премьерой.

Российская картина "Ручей, бегущий в горы" (The Brook that Ran Back to the Mountain) режиссера Александра Храмцова попала в раздел короткометражных анимационных фильмов.