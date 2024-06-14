В Будапеште к юбилею Пушкина состоялась премьера российского фильма "Онегин"

Зал кинотеатра не смог вместить всех желающих побывать на показе, рассказал директор Российского культурного центра Валерий Платонов

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Премьера нового российского фильма "Онегин" в странах Центральной и Восточной Европы состоялась в Будапеште в кинотеатре "Пушкин". Она прошла в четверг вечером в связи с 225-летием со дня рождения Александра Пушкина, которое отмечалось 6 июня, и была включена в череду мероприятий, посвященных поэту.

Обращаясь к зрителям перед началом просмотра, директор Российского культурного центра (РКЦ) в Будапеште Валерий Платонов отметил, что старинный кинотеатр получил свое нынешнее название в честь Пушкина в 1948 году, а "Евгений Онегин" был впервые переведен на венгерский язык Кароем Берци в 1866 году, то есть через 33 года после того, как в России появилось полное издание романа в стихах. Кстати, произошло это раньше, чем "Евгений Онегин" был переведен на английский и французский.

Зал кинотеатра был полон, и, как рассказал Платонов, не смог вместить всех желающих побывать на премьере. Директор РКЦ поблагодарил кинопрокатную компанию "Атмосфера Кино", предоставившую фильм режиссера Сарика Андреасяна для показа в Будапеште.

Кинотеатр "Пушкин" известен в городе не только своим интерьером, но и репертуаром, который наряду с новыми лентами традиционно включает классику мирового кинематографа. Символично, что находится он в центре города рядом с улицей, которой тоже было присвоено имя Пушкина. Произошло это в 1949 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения поэта. На стене одного из домов там установлена памятная доска с барельефом Пушкина и надписью на венгерский манер - Puskin Sandor (1799-1837). 6 июня к ней был возложен венок от Российского культурного центра в Будапеште.

И кинотеатр, и улица получили свои названия в конце 1940-х годов, когда советским послом в Венгрии был однофамилец поэта дипломат Георгий Пушкин. Сейчас на улице Пушкина расположен Институт славяноведения Университета имени Лоранда Этвёша. В одной из его аудиторий стоит бронзовый бюст Пушкина - подарок России, сделанный в 2017 году во время Дней Москвы в Будапеште.