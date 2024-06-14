В Москве состоялась торжественная Церемония вручения XI Премии АПКиТ. На ней были объявлены лауреаты профессионального приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в 25 номинациях.

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Безоговорочным лауреатом среди проектов 2023 года стал сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он победил в 9 номинациях. А был представлен в 15-ти. Второй лидер среди награжденных - сериал "Волшебный участок" - он получил 4 премии.

Сразу расскажем, что идут разговоры о том, что появится второй сезон "Слова пацана...". А информация о том, что будет второй сезон сериала "Волшебный участок", а также готовится полный метр - уже точна и подтверждена Гавром Гордеевым - продюсером по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko. На премии, стало известно, что во втором сезоне сериала снимутся Гоша Куценко и Филипп Янковский - их герои получат продолжение.

Сериал "Король и Шут" на Премии продюсеров получил две награды, к большой радости поклонников.

Также на премии были вручены три специальных приза.

Ведущими события, которое прошло в конгресс-центре ЦМТ, стали Гоша Куценко, Елизавета Базыкина, Анна Снаткина и Виктор Васильев.

Церемонию вручения торжественно открыли члены правления Ассоциации Сергей Сельянов и Александр Акопов.

"Кино находится в очень хорошей форме, скоро мы узнаем тех, кто в самой хорошей форме среди хорошистов по мнению продюсеров! Церемонию объявляем открытой", - дал старт событию председатель Правления АПКиТ Сергей Сельянов.



Трогательной частью вечера стало почтение памяти ушедших из жизни деятелей киноискусства, которые внесли неоценимый вклад в развитие кинематографа. В постановке приняли участие солистка Крымской государственной филармонии Екатерина Гриневич и актер театра и кино Никита Панфилов.

Еще одним кульминационным моментом стала награда фильму "Вызов". И не одна. Картина получила спецприз "За первый в истории запуск кино в космос", а также была награждена в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм". Генеральный директор Первого канала был так рад наградам - а это, по сути, первые значительный призы в индустрии кино и ТВ - что разоткровенничался с залом и впервые на публику рассказал о том, что фото- и видеоматериалы, отснятые Климом Шипенко в космосе, действительно два дня не могли найти. Клим, как добросовестный человек, их закрепил за сиденьем, но порвалась обшивка корабля и упаковка провалилась туда. Но в итоге все закончилось благополучно.

16 июня в 22:20, в эфире на Пятом канале выйдет специальная телеверсия XI Премии АПКиТ. И отметим еще несколько ключевых моментов события. Глава "Газпром Медиа Холдинга" Александр Жаров, получая награду - Спецприз "За успешную 25-летнюю медиа историю" (ее, как раз и присудили холдингу) попросил зал почтить минутой молчания погибшего оператора НТВ Валерия Кожина. А в его лице - всех погибших на фронте журналистов. Зал встал.

Никита Кологривый к большому удовольствию присутствующих получил приз как лучший актер второго плана в сериале. Его роль - Кащей в "Слове пацана. Кровь на асфальте". Самого Никиты на церемонии не было - его роль довольно забавно сыграл Слава Копейкин (Турбо - в сериале).

Лучше актрисой названа Мариэтта Цигаль-Полищук, сыгравшая в сериале "Раневская". Номинация собралась очень сильная. Также - Алла Сигалова ("Балет"), Евгения Дмитриева "Библиотекарь" и Анна Пересильд ("Слово пацана...").

Лучшим актером стал Рузиль Минекаев, сыгравший Маратика в сериале "Слово пацана...". А лучшим режиссером - Жора Крыжовников. Он же совместно с Андреем Золотаревым получили приз "За лучший сценарий". Все это награды проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Очень яркими получились номинации по документальному кино. Лучший документальный сериал - "Время "Спартака". Но номинация была как на подбор - также "История российских компьютерных игр" и "Как я познакомился со своей мамой".

Лучшим документальным фильмом названа картина Кости Смилги "Алексей Балабанов. Послесловие". Кстати, в этой картине очень много цитат из публикаций "РГ" - они занимают ключевое место.

Лучшим анимационным сериалом назван "Три кота". И уже в этом году выйдет второй полный метр по этому мультфильму.

Из сожалений. Не получил наград сериал "Библиотекарь", а он - заметное явление в российском кино. И не был награжден фильм "Чебурашка", хотя кто как не продюсеры могут оценить его гигантские сборы, что, впрочем, само по себе награда.