В Бурятии для участников фестиваля "Свидание с Россией" устроят кинолабораторию

Кинолабораторию для молодежи организуют в Улан-Удэ в сентябре в преддверии Международного кинофестиваля "Свидание с Россией в Бурятии". Об этом сообщили ТАСС в министерстве культуры республики.

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"В сентябре состоится интенсив молодежной кинолаборатории. Под руководством профессиональных кинематографистов участники узнают, как создаются фильмы. Занятия, мастер-классы будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах. В итоге молодые люди снимут собственные мини-фильмы, а лучшие из них будут показаны на кинофестивале "Свидание с Россией в Бурятии" 3-6 октября", - рассказали в министерстве.



Одним из экспертов кинолаборатории, которая будет организована совместно со Школой креативных индустрий "Байкал Арт при колледже искусств им. Чайковского", выступит режиссер кино и телевидения, продюсер Елена Алферова.

Основная идея фестиваля - познакомить зрителей с историческим, культурным, духовным и природным наследием народов России. В дни его проведения в Улан-Удэ состоится конкурс видеороликов "Бурятия - ворота в Азию". Также лучшие фильмы выберут в специальных номинациях, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, 300-летию Российской академии наук. Еще одна номинация - "Час мужества", в которой будут участвовать фильмы с рассказами о героических подвигах многонациональных народов России.

"Кино в Бурятии - важное направление. В республике работает пять кинокомпаний, введена система кинорибейтов (налоговых возвратов за съемки на территории региона), создается Центр креативных индустрий, где будет оборудован кинопавильон", - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Ранее в Минстрое региона сообщали, что Бурятия получит около 1 млрд рублей из федерального бюджета на создание Центра креативных индустрий. Уже подобрана площадка. Строительные работы планируется завершить к концу 2025 года. Одним из главных направлений работы центра станет производство кино.