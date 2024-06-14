Продюсеры ответили, будет ли продолжение у сериала «Мейр из Исттауна»

Глава отдела драматургии HBO Франческа Орси в интервью рассказала, что продюсеры сериала «Мейр из Исттауна» планируют снять продолжение шоу. Более того, сама Орси и продюсеры уже обсуждали потенциальный второй сезон.

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Орси подчеркнула, что в ближайшее время хочет обсудить второй сезон с актрисой Кейт Уинслет, сыгравшей главную роль, и со сценаристом шоу Брэдом Ингельсби.

"Пока ещё ничего не сделано, но мы уже начали обсуждать, не пора ли начать думать о том, чтобы что‑то построить."



По мнению Орси, второй сезон сериала мог бы рассказать о дальнейшей жизни Мейр. Действие продолжения должно, как считает она, развернуться через несколько лет после событий первой части шоу.

В 2022 году Уинслет в интервью говорила о желании повторить роль Мейр.