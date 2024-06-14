Продюсер объяснил важность сериала об «Иванушках»

Снять сериал про группу «Иванушки International» — хорошая идея, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что зрителям будет интересно узнать историю становления коллектива, написания песен и обретения популярности. По словам продюсера, сериал получит определенные рейтинги.

© Кадр из трейлера фильма "Тур с Иванушками"

"Мне кажется, снять сериал про «Иванушек» — очень хорошая идея. Становление группы — интересная история. Написание песен известными авторами, их исполнение, популяризация. У «Иванушек» была очень интересная история. Я думаю, этот сериал будет иметь определенные рейтинги и станет интересен зрителю", — высказался Рудченко.



На презентации фильма «Тур с Иванушками» группа сообщила, что в разработке находится сериал о коллективе. По словам Андрея Григорьева-Апполонова, проект рассчитан на три сезона. Шоураннеры планируют показать жизнь группы от момента создания до появления в составе нового солиста Кирилла Туриченко. Участников группы сыграют профессиональные актеры.

До этого стало известно, что турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в популярном сериале «Постучись в мою дверь», начал готовиться к съемкам в ремейке российского хитового фильма «Холоп». Отмечается, что фильм будет называться «Сын богача».