Звезда «Постучись в мою дверь» обсудила российскую адаптацию хитового сериала

В интервью газете «Известия» Турецкая актриса Мелиса Дёнгель, сыгравшая подругу Эды Джерен в сериале «Постучись в мою дверь», рассказала, что знает о существовании российской версии проекта.

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Дёнгель пока смотрела версию шоу из России, но позже обязательно ознакомится с ней.

"Да, я, разумеется, знаю про российскую версию сериала, но у меня не было возможности посмотреть её. Я посмотрю позже обязательно. Я думаю, что адаптация — это абсолютно правильная вещь. Очень приятно иметь возможность рассказывать нашу историю кому-то на разных языках с разными актёрами. И очень приятно, когда тебя ценят."



Также Дёнгель выразила уверенность в том, что российская адаптация хитового сериала получилась качественной. Она хочет как можно скорее с ней познакомиться.