$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

В России начались съемки детективного сериала «Блонды»

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в Санкт-Петербурге стартовали съёмки детективного сериала «Блонды». Также появились и свежие кадры шоу.

В России начались съемки детективного сериала «Блонды»
© ТВ-3

На кадрах можно увидеть тарелку с названием сериала и ведущих актёров.

© ТВ-3
© ТВ-3
© ТВ-3
© ТВ-3

Проект расскажет о работе секретного спецотдела для раскрытия особо сложных преступлений в Санкт-Петербурге. Они работают под прикрытием — под видом брачного агентства «Блонды». Курирует подразделение опытный следователь Смолов, собравший у себя под крылом трёх совершенно разных девушек.

Главные роли в сериале сыграли Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Режиссёром сериала выступает Михаил Вассербаум, а продюсируют его Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Дату выхода пока не называют.

Фильмы и сериалы
Михаил Вассербаум
Анна Богомолова
Данила Якушев
Марина Гончарова
Сергей Щеглов