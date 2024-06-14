Стало известно, когда выйдет перезапуск «Горца» с Генри Кавиллом

Издание Redanian Intelligence, известное своими материалами о создании «Ведьмака» от Netflix, поделилось новыми деталями перезапуска «Горца» с Генри Кавиллом. По данным журналистов, премьера фильма намечена на 2026 год, а съёмки ленты должны стартовать уже в начале 2025-го. Среди производственных стран выделяют Шотландию, Италию и Гонконг.

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Сейчас создатели картины ведут подготовку к старту полноценных съёмок: подбирают нужные локации, готовят декорации и ведут кастинг. Кроме того, сам Генри Кавилл проходит тренировки по владению мечом — аналогичные уроки актёр брал перед съёмками в «Ведьмаке».

Оригинальный «Горец» вышел в 1986 году. Фильм рассказывал о средневековых шотландских воинах, которые обладают бессмертием и сражаются в современном Нью-Йорке со своими врагами. Главную роль в ленте сыграл Кристофер Ламберт, после чего картина получила множество сиквелов, спин-оффов и перезапусков.