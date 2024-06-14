Что известно о втором сезоне сериала «Дом Дракона»

21 августа 2022 года на экраны вышел сериал «Дом Дракона» — приквел фэнтезийной саги «Игра Престолов» и второй проект во франшизе «Песнь льда и пламени». Премьеру посмотрели около десяти миллионов зрителей, что стало самым высоким показателем в истории HBO, и уже спустя пять дней создатели проекта объявили о продолжении сериала на второй сезон. Что известно о нем — рассказываем в материале «Ленты.ру».

© Кадр из трейлера второго сезона "Дом Дракона"

Дата выхода

Премьера второго сезона «Дома Дракона» состоится 16 июня 2024 года на Max. Он будет состоять из восьми серий, а не из десяти, как первый.

Сюжет

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По словам писателя Джорджа Мартина, произведения которого легли в основу сериала, во втором сезоне практически не будет сильных скачков во времени — вместо этого сценаристы сфокусируются на батальных сценах между сторонниками Алисенты и Рейниры и взаимоотношениях персонажей. Сценарист и продюсер сериала Сара Хесс сказала в интервью Variety, что во втором сезоне стоит ожидать одну из самых жестоких сюжетных линий, которая не разочарует зрителей.

Первый официальный трейлер, который вышел 2 декабря, начинается с того, что принцесса Рейнира оплакивает, вероятно, смерть своего сына Люцериса Велариона. После на экране появляются сцены сражений.

За кадром звучит голос Рейнис Таргариен, двоюродной сестры покойного короля Визериса:

«Нет войны более ненавистной богам, чем война между родственниками, и нет войны столь кровавой, как война между драконами»/



Кстати, о драконах — шоураннер Райан Кондал обещает, что в следующих сезонах их будет еще больше, и утверждает, что HBO уже выделил необходимые средства на компьютерную графику. А обозреватель из TV Guide Лиам Мэтьюз проанонсировал воздушные бои с этими легендарными монстрами.

«Я бы даже сказал, что это одни из лучших боевых сцен во всей франшизе "Игры престолов"», — интригует журналист.



Известно также, что во втором сезоне зрители увидят Винтерфелл — родовой замок Старков, одного из великих родов Вестероса, а одним из двигателей сюжета станет Криган Старк, дальний предок верховного лорда Севера Неда Старка. По данным Deadline, история «Дома Дракона» продлится как минимум три сезона, а возможно, даже четыре.

Актеры

© Кадр из трейлера второго сезона "Дом Дракона"

В первом сезоне «Дома Дракона» у некоторых персонажей были несколько исполнителей, например, у Рейниры и Алисенты. С первой по пятую серии их играли австралийка Милли Олкок и британка Эмили Кэри, а в шестой серии — более взрослые актрисы Эмма Д’Арси и Оливия Кук. Критики, кстати, высоко оценили их игру.

Во втором сезоне Д’Арси и Кук вернутся к своим ролям, так же как и исполнители основных мужских ролей — Мэтт Смит, Рис Иванс и Стив Туссэн. Сыгравший короля Визериса актер Пэдди Консидайн, вероятно, появится только во флешбэках, так как его герой умирает в конце первого сезона.

Полный список основных персонажей «Дома Дракона» и актеров:

Рейнира Таргариен (Эмма Д'Арси) — дочь короля Визериса от первого брака и наследница престола, получившая в юности прозвище «Отрада Королевства». После узурпации трона Эйгоном сторонники Рейниры коронуют ее как королеву Семи Королевств.

Деймон Таргариен (Мэтт Смит) — брат короля Визериса и дядя Рейниры Таргариен. Впоследствии становится ее мужем. Обладает не лучшей репутацией из-за своего непредсказуемого поведения и порочных связей; отличается как свирепый воин на поле боя.

Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) — фрейлина и в прошлом лучшая подруга Рейниры Таргариен. Дочь Отто Хайтауэра. Потом становится второй женой короля Визериса и планирует выдвинуть его младших сыновей на трон. Считается самой красивой женщиной Семи Королевств.

Отто Хайтауэр (Рис Иванс) — отец Алисенты Хайтауэр и правая рука короля Визериса; надменный, резкий и властный.

Кристон Коль (Фабьен Франкель) — опытный фехтовальщик из Дорнийских Марок и бывший любовник принцессы Рейниры. После ссоры с принцессой переходит на сторону Алисенты и становится ключевым среди «зеленых».

Эйгон Таргариен (Том Глинн-Карни) — первый сын Алисенты Хайтауэр и короля Визериса, главный претендент на престол.

Эймонд Таргариен (Юэн Митчелл) — второй сын Алисенты Хайтауэр и короля Визериса. Мечтает стать драконьим наездником; в конце первого сезона случайно убивает своего двоюродного брата — сына Рейниры.

Хелейна Таргариен (Фиа Сабан) — дочь Алисенты и короля Визериса, которую насильно выдают замуж за родного брата Эйгона, чтобы укрепить род. Любит насекомых, отличается загадочными речами, вероятно, имеет дар предвидения.

Корлис Веларион (Стив Туссэн) — один из самых могущественных лордов Вестероса, отец первого мужа Рейниры и дед предполагаемых наследников трона. В последних сериях первого сезона возникли слухи о его гибели, но ему удалось вернуться.

Рейнис Веларион (Ив Бест) — жена Корлиса Велариона и тетя Рейниры Таргариен. Могла стать королевой вместо Визериса, но встретила сопротивление со стороны лордов.

© Кадр из трейлера второго сезона "Дом Дракона"

Создатели

Пожалуй, главное изменение в сериале «Дома Дракона» — это уход из проекта режиссера и со-шоураннера Мигеля Сапочника. Некоторые издания пишут, что все дело в усталости Сапочника, который работал над экранной вселенной «Игры престолов» на протяжении многих лет, однако есть и другая точка зрения. Так, медиастартап Puck написал, что уход режиссера из сериала был связан с разногласиями между ним и руководством HBO по поводу жены Сапочника Алексис Рабен и ее участия в «Доме Дракона». В первом сезоне Рабен выступила как продюсер и исполнительница роли фрейлины Талии, а потом Сапочник попросил включить ее в продюсерскую команду второго сезона. Ему отказали, сославшись на неопытность Алексис, после чего Сапочник с женой решили покинуть сериал.

Мигель Сапочник остался исполнительным продюсером «Дома Дракона», а основным режиссером вместо него стал Алан Тейлор, известный своей работой над первыми сезонами «Игры престолов».

Райан Кондал остался единственным шоураннером «Дома Дракона» и работал над сценарием вместе с Джорджем Мартином/

К проекту также присоединился лингвист Дэвид Петерсон, который придумал валирийский язык для «Игры престолов» и первого сезона «Дома Дракона».

Первый сезон «Дома Дракона»

Съемки и сюжет

Съемки первого сезона «Дома Дракона» стартовали в апреле 2021 года и длились девять месяцев. Большую часть проекта отсняли в Великобритании; также создатели задействовали несколько локаций в Испании и Португалии (для съемок сцен в Королевской гавани). В основу проекта легли отдельные главы книги писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», которые рассказывают о событиях, происходивших на вымышленном континенте Вестерос примерно за 200 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после объединения Семи Королевств.

В первой серии зритель знакомится с основными персонажами. В то время Вестеросом правит король Визерис, мечтающий о наследнике. К его большому разочарованию, супруга и новорожденный принц погибают в родах, и Визерис назначает наследницей свою дочь Рейниру Таргариен. Через некоторое время король женится повторно, на подруге Рейниры Алисенте Хайтауэр. В этом браке рождаются два мальчика, Эйгон и Эймонд (главные претенденты на престол и конкуренты Рейниры) и девочка Хелейна.

Так как издревле правителями Вестероса были мужчины, высокопоставленные лорды считают, что следующим королем должен стать первенец Визериса. Однако у Рейниры другое мнение на этот счет.

После смерти Визериса на континенте назревает конфликт уровня гражданской войны, получившей потом название Пляска Драконов или Танец Драконов. Новость о смерти отца застает Рейниру Таргариен в замке на Драконьем камне, она самостоятельно провозглашает себя королевой. Сторонники Алисенты и сына Визериса, Эйгона, также заявляют о своем мнении. При этом и дочь почившего короля, и его вдова поначалу стараются не допустить кровопролития в память о бывшей дружбе. Тем временем на континенте уже формируются две противоборствующие стороны: принцессу Рейниру поддерживает партия «черных», принца Эйгона — партия «зеленых». Первый сезон, в основном, посвящен подготовке к противостоянию, а вот второй, как заявили шоураннеры, сконцентрируется на самой войне.

© Кадр из трейлера второго сезона "Дом Дракона"

Реакция зрителей

Еще на этапе производства «Дом Дракона» начали сравнивать с приквелом «Властелина колец» — сериалом «Кольца власти» — однако почти сразу после выхода стало понятно, что «Дом Дракона» будет гораздо успешнее. Первую серию на HBO и HBO Max за сутки посмотрели 9,9 миллиона человек, а к пятой серии среднее количество зрителей одного эпизода достигло 29 миллионов. Финальный эпизод одновременно смотрели 19 миллионов человек — такого числа на HBO не было с момента завершения «Игры престолов».

На сайте Rotten Tomatoes сериал получил «рейтинг свежести» 93 процента, а уровень одобрения зрителей — 82 процента. Актерскую игру, сюжет и визуальные эффекты отметили Variety, Hollywood Reporter, The Guardian и другие издания.

В январе 2023 года «Дом Дракона» выиграл «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический телесериал», а также получил девять номинаций на премию «Эмми».